Dr. Küçük'ü anma mesajları

ÖZGÜRGÜN: "KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN GÜÇ,GÜVEN VE DİRENİŞ KAYNAĞI OLDU"

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Dr. Küçük’ün, o zorlu yıllarda inançla verdiği mücadele sayesinde Kıbrıs Türk Halkı’nın bugün özgür, egemen, demokratik şartlarda bir yaşama, aydınlık ve refah günlere kavuştuğunu ifade etti.

O’nun geçmişte başlattığı ve Kıbrıs Türkü’nü karanlıktan aydınlığa çıkaran onurlu mücadelesinin geleceğe yön verirken atılacak adımlarda daima yol gösterici olacağını kaydeden Özgürgün, “Bizlere düşen en asli görev, adını Kıbrıs tarihine altın harflerle yazdıran Dr. Küçük’ün Kıbrıs Türk toplumu için verdiği mücadelenin genç nesiller tarafından daima hatırlanmasını sağlamak, bizlere miras kalan devletimizi yüceltip güçlendirmektir” dedi.

Özgürgün Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ölümünün 34. yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı ve mesajında “Kıbrıs Türk Halkının varoluş mücadelesine ömrünü adayan Toplum Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü ölümünün 34. yıldönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Aziz ruhu şad olsun” dedi.

Dr. Küçük’ün Kıbrıs Türkleri’nin karanlık günlerinde toplumuna büyük fedakarlıklarla öncülük ettiğini, kaydeden Özgürgün, Dr. Fazıl Küçük’ün baskı ve dayatmalarla ezilen, yok edilmek istenen Kıbrıs Türkleri’nin en zor zamanında ortaya çıkarak, vatan sevgisi, cesareti ve kararlılığı ile liderlik görevini üstlendiğini ifade etti. Özgürgün, O’nun Kıbrıs Türkleri için verdiği büyük mücadele ve hiçbir karşılık beklemeden milli dava uğruna yaptıklarının her zaman gururla hatırlanacağını da belirtti.

Özgürgün, “Dr. Küçük, dönemin zorlukları ile ayakta durmaya çalışan Kıbrıs Türkleri’nin her koşulda halkının yanında olmuş, halkına moral ve güç kaynağı olmuştur. Dr. Küçük, her zaman alçak gönüllü, halkı ile iç içe, yardımsever, yüreği insan sevgisiyle dolu kişiliğiyle toplumun tüm kesimleri tarafından büyük saygı ve sevgiyle karşılanan değerli bir kişiydi. O’nun halkı için ve milli mücadele uğruna yılmadan usanmadan yaptıkları Türk toplumunun güç, güven ve direniş kaynağı olmuştur” dedi.

Dr. Küçük’ün Kıbrıs Türkleri’nin davasının Anavatan Türkiye’de benimsenmesi ve Kıbrıs Türk Halkının tezinin dünyaya tanıtılmasında tarihi görüşmelere katıldığını ve konferanslarda da Kıbrıs Türklerini temsil ettiğini ifade eden Özgürgün, “ Ayrıca gazetesi Halkın Sesi’nde yazdığı yazılarıyla halkı aydınlatma ve örgütleme yolunda değerli gayretler ortaya koymuş, hekimlik ve fikir adamlığı yanında iyi bir mücahit olduğunu birçok savunma örgütü kuruculuğuna önderlik ederek ortaya koymuştur” ifadelerini kulandı.

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EROĞLU: “MERHUM LİDERİMİZ, KIBRIS TÜK HALKI İÇİN ATATÜRKÇÜ ÇİZGİDE UYANIŞ, DİRENİŞ VE ÖZGÜRLÜK DEMEKTİR”

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün, Kıbrıs Türk halkı için Atatürkçü çizgide uyanış, direniş ve özgürlük demek olduğunu vurguladı.

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün 34’üncü ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Eroğlu, Küçük’ün, aydın bir Kıbrıslı Türk doktorun halkının ihtiyaçlarını görerek büyük bir toplumsal bilinç ve sorumluluk anlayışıyla dava adamına, lidere dönüşünün bir örneği olduğunu belirterek, “O’nun, halkçı yanı, doktor olarak kurduğu bağlantılar, elde ettiği saygınlık, toplumsal birlik sağlanarak varoluş mücadelesinin başlatılabilmesinde önemli etkenlerden biri olmuştur” dedi.

Dr. Fazıl Küçük’ün 1960 yılında Rumlarla ortaklaşa kurulan devletin yaşaması için azami gayret gösterdiğini belirten Eroğlu, Makarios’un baştan beri Enosis’i amaçlaması ve kurulan devleti bunun için bir sıçrama tahtası olarak görmesi dolayısı ile başarılı olamadığını ifade etti.

Küçük’ün gerek, 21 Aralık 1963 Rum saldırıları başlayana dek geçen süre içinde, gerekse Kanlı Noel saldırıları ve ortaklık devletinin yıkılışı sırasındaki liderliğinin Kıbrıs Türk toplumunun süreci mümkün olan en az zararla atlatmasında önemli rol oynadığını kaydeden Eroğlu, “Doktor Fazıl Küçük, 1963 sonrasında önce Kıbrıs Türk Genel Komitesi, ardından da Kıbrıs Türk Yönetimi Başkanlığını yaparak devlet kurma, kendi yönetimimize sahip olma sürecimizin gelişiminde tarihi görevi yerine getirmiştir” dedi.

15 Kasım 1983’te bağımsızlık ilan edilirken oldukça hasta olan ama halkının o heyecanına coşku ile katılan Dr. Fazıl Küçük’ün, özgürlük ve bağımsızlıkla ilgili sözlerinin Kıbrıs Türk halkının kulağına küpe olması gerektiğinin altını çizen Eroğlu, Kıbrıs konusunda yine kritik bir aşamada olunduğunu ve yeni bir evreye girildiğini kaydetti. Eroğlu mesajında şunları ifade etti:



“Biz bir antlaşma istiyoruz ama Rum’un buna niyeti yoktur. O halde yeni bir yol haritası ile haklarımız için mücadeleye devam etmeliyiz. Bu yol haritası için en büyük ışık ise Dr. Fazıl Küçük ve arkadaşlarının verdikleri mücadeledir.

Bu duygu ve düşüncelerle varoluş ve özgürlük mücadelemizin lideri Dr. Küçük’ü bir kez daha rahmetle anar, Kıbrıs Türkü’nün açtıkları yoldan ilerlemekte kararlı olduğunu vurgularım.”

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KIBRIS TÜRK EĞİTİMCİLER SENDİKASI, DR. FAZIL KÜÇÜK’ÜN 34’ÜNCÜ ÖLÜM YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası, Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 34’üncü ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

“Dr. Fazıl Küçük, Rum saldırılarının en acımasız ve yoğun günlerinde Kıbrıs Türkü’nün onuruna, özgürlüğüne ve Anavatan Türkiye’ye olan sarsılmaz inancından yola çıkarak direniş ve mücadele meşalesini ateşleyerek halkın bugünlere ulaşmasında tarihsel bir rol üstlenmiştir” denilen mesajda, ‘bütün mücadelemizin hedefi halkımızın menfaatlerini müdafaa etmektir’ ilkesiyle, halkından aldığı güçle ve Anavatan Türkiye’nin desteğiyle onurlu bir varoluş mücadelesi veren Dr. Fazıl Küçük’ün, halkı ile iç içe, her zaman birlikte hareket ederek 15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile taçlanan bağımsızlık hareketine öncülük ettiği kaydedildi.

Başkan Bilal Akbayır tarafından yayımlanan mesajda, şöyle denildi:

“Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası olarak bizler, tarihe mal olmuş ölümsüz liderlerimizin yolunda, büyük zorluklarla kazanılan haklarımızın verdiği ilhamla gençlerimizi eğitmeye ve onların dünya ile rekabet edebilecek donanımlı bireyler olarak yetiştirilmesine gayret edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Kıbrıs Türk Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını saygıyla anıyor, Allah’tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad olsun.”

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