Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
114645
ALTIN
161.296
DOLAR
3.7498
STERLİN
5.1444
EURO
4.5487
Sürekli aç olmanızın 6 nedeni
Sürekli acıkmanızın nedeni bu olabilir!
Çocuğunuza abartılı doğum günleri yapmayın!
Çocuğunuza abartılı doğum günleri yapmayın!
Her 4 çalışandan birinde görülüyor
Her 4 çalışandan birinde görülüyor
“Ekmeksiz diyet olmaz”
“Ekmeksiz diyet olmaz”
Daha lezzetli yemek yapmanın 20 sırrı
Daha lezzetli yemek yapmanın 20...

Dr. Küçük'ü anma mesajları

Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, ölüm yıldönümü nedeniyle siyasi isimler ve sivil toplum örgütleri anma mesajları yayınladılar.

14 Ocak 2018 Pazar 15:34
Dr. Küçük'ü anma mesajları
banner10

ÖZGÜRGÜN: "KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN GÜÇ,GÜVEN VE DİRENİŞ KAYNAĞI OLDU"

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Dr. Küçük’ün, o zorlu yıllarda inançla verdiği mücadele sayesinde Kıbrıs Türk Halkı’nın bugün özgür, egemen, demokratik şartlarda bir yaşama, aydınlık ve refah günlere kavuştuğunu ifade etti.

O’nun geçmişte başlattığı ve Kıbrıs Türkü’nü karanlıktan aydınlığa çıkaran onurlu mücadelesinin geleceğe yön verirken atılacak adımlarda daima yol gösterici olacağını kaydeden Özgürgün, “Bizlere düşen en asli görev, adını Kıbrıs tarihine altın harflerle yazdıran Dr. Küçük’ün Kıbrıs Türk toplumu için verdiği mücadelenin genç nesiller tarafından daima hatırlanmasını sağlamak, bizlere miras kalan devletimizi yüceltip güçlendirmektir” dedi.

Özgürgün Özgürlük Mücadelesi Lideri  Dr. Fazıl Küçük’ün ölümünün 34. yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı ve mesajında “Kıbrıs Türk Halkının varoluş mücadelesine ömrünü adayan Toplum Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü ölümünün 34. yıldönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Aziz ruhu şad olsun” dedi.

Dr. Küçük’ün Kıbrıs Türkleri’nin karanlık günlerinde toplumuna büyük fedakarlıklarla öncülük ettiğini, kaydeden Özgürgün, Dr. Fazıl Küçük’ün baskı ve dayatmalarla ezilen, yok edilmek istenen Kıbrıs Türkleri’nin en zor zamanında ortaya çıkarak, vatan sevgisi, cesareti ve kararlılığı ile liderlik görevini üstlendiğini ifade etti. Özgürgün, O’nun Kıbrıs Türkleri için verdiği büyük mücadele ve hiçbir karşılık beklemeden milli dava uğruna yaptıklarının her zaman gururla hatırlanacağını da belirtti.

Özgürgün, “Dr. Küçük, dönemin zorlukları ile ayakta durmaya çalışan Kıbrıs Türkleri’nin her koşulda halkının yanında olmuş,  halkına moral ve güç kaynağı olmuştur.  Dr. Küçük, her zaman alçak gönüllü, halkı ile iç içe, yardımsever,  yüreği insan sevgisiyle dolu kişiliğiyle toplumun tüm kesimleri tarafından büyük saygı ve sevgiyle karşılanan değerli bir kişiydi. O’nun halkı için ve milli mücadele uğruna yılmadan usanmadan yaptıkları Türk toplumunun güç, güven ve direniş kaynağı olmuştur” dedi.

Dr. Küçük’ün Kıbrıs Türkleri’nin davasının Anavatan Türkiye’de benimsenmesi ve Kıbrıs Türk Halkının tezinin dünyaya tanıtılmasında tarihi görüşmelere katıldığını ve  konferanslarda da Kıbrıs Türklerini temsil ettiğini ifade eden Özgürgün, “ Ayrıca gazetesi Halkın Sesi’nde yazdığı yazılarıyla halkı aydınlatma ve örgütleme yolunda değerli gayretler ortaya koymuş, hekimlik ve fikir adamlığı yanında iyi bir mücahit olduğunu birçok savunma örgütü kuruculuğuna önderlik ederek ortaya koymuştur” ifadelerini kulandı.

* * *

EROĞLU: “MERHUM LİDERİMİZ, KIBRIS TÜK HALKI İÇİN ATATÜRKÇÜ ÇİZGİDE UYANIŞ, DİRENİŞ VE ÖZGÜRLÜK DEMEKTİR”

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu,  Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün,  Kıbrıs Türk halkı için   Atatürkçü çizgide uyanış, direniş ve özgürlük demek olduğunu vurguladı.

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün 34’üncü ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Eroğlu, Küçük’ün, aydın bir Kıbrıslı Türk doktorun halkının ihtiyaçlarını görerek büyük bir toplumsal bilinç ve sorumluluk anlayışıyla dava adamına, lidere dönüşünün bir örneği olduğunu belirterek, “O’nun, halkçı yanı, doktor olarak kurduğu bağlantılar, elde ettiği saygınlık, toplumsal birlik sağlanarak varoluş mücadelesinin başlatılabilmesinde önemli etkenlerden biri olmuştur” dedi.

Dr. Fazıl Küçük’ün  1960 yılında Rumlarla ortaklaşa kurulan devletin yaşaması için azami gayret gösterdiğini belirten Eroğlu,   Makarios’un baştan beri Enosis’i amaçlaması ve kurulan devleti bunun için bir sıçrama tahtası olarak görmesi dolayısı ile başarılı olamadığını ifade etti.

Küçük’ün gerek, 21 Aralık 1963 Rum saldırıları başlayana dek geçen süre içinde, gerekse Kanlı Noel saldırıları ve ortaklık devletinin yıkılışı sırasındaki liderliğinin  Kıbrıs Türk toplumunun süreci mümkün olan en az zararla  atlatmasında önemli rol oynadığını kaydeden Eroğlu, “Doktor Fazıl Küçük, 1963 sonrasında önce Kıbrıs Türk Genel Komitesi, ardından da Kıbrıs Türk Yönetimi Başkanlığını yaparak  devlet kurma, kendi yönetimimize sahip olma sürecimizin gelişiminde tarihi görevi yerine getirmiştir” dedi.

15 Kasım 1983’te bağımsızlık ilan edilirken oldukça hasta olan ama halkının o heyecanına coşku ile katılan Dr. Fazıl Küçük’ün, özgürlük ve  bağımsızlıkla ilgili sözlerinin  Kıbrıs Türk halkının kulağına küpe olması gerektiğinin altını çizen Eroğlu, Kıbrıs konusunda yine kritik bir aşamada olunduğunu ve  yeni bir evreye girildiğini kaydetti. Eroğlu mesajında şunları ifade etti:


“Biz bir antlaşma istiyoruz ama Rum’un buna niyeti yoktur. O halde yeni bir yol haritası ile haklarımız için mücadeleye devam etmeliyiz. Bu yol haritası için en büyük ışık ise Dr. Fazıl Küçük ve arkadaşlarının verdikleri mücadeledir.

Bu duygu ve düşüncelerle varoluş ve özgürlük mücadelemizin lideri Dr. Küçük’ü bir kez daha rahmetle anar, Kıbrıs Türkü’nün açtıkları yoldan ilerlemekte kararlı olduğunu vurgularım.”

* * *

KIBRIS TÜRK EĞİTİMCİLER SENDİKASI, DR. FAZIL KÜÇÜK’ÜN 34’ÜNCÜ ÖLÜM YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası, Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 34’üncü ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

“Dr. Fazıl Küçük, Rum saldırılarının en acımasız ve yoğun günlerinde Kıbrıs Türkü’nün onuruna, özgürlüğüne ve Anavatan Türkiye’ye olan sarsılmaz inancından yola çıkarak direniş ve mücadele meşalesini ateşleyerek halkın bugünlere ulaşmasında tarihsel bir rol üstlenmiştir” denilen mesajda, ‘bütün mücadelemizin hedefi halkımızın menfaatlerini müdafaa etmektir’ ilkesiyle, halkından aldığı güçle ve Anavatan Türkiye’nin desteğiyle onurlu bir varoluş mücadelesi veren Dr. Fazıl Küçük’ün, halkı ile iç içe, her zaman birlikte hareket ederek 15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile taçlanan bağımsızlık hareketine öncülük ettiği kaydedildi.

Başkan Bilal Akbayır tarafından yayımlanan mesajda, şöyle denildi:

“Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası olarak bizler, tarihe mal olmuş ölümsüz liderlerimizin yolunda, büyük zorluklarla kazanılan haklarımızın verdiği ilhamla gençlerimizi eğitmeye ve onların dünya ile rekabet edebilecek donanımlı bireyler olarak yetiştirilmesine gayret edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Kıbrıs Türk Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını saygıyla anıyor, Allah’tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad olsun.”

* * *
 

banner22
Son Güncelleme: 14.01.2018 20:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turizm ve Çevre Bakanlığı, ISO 9001-2008 - ISO 10002:2014'dan geçti
Turizm ve Çevre Bakanlığı, ISO 9001-2008 - ISO 10002:2014'dan geçti
Lefkoşa'da bir iş yerinde daha yangın
Lefkoşa'da bir iş yerinde daha yangın
2. Doğada Engel Yok Yürüyüşü yapıldı
2. Doğada Engel Yok Yürüyüşü yapıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim