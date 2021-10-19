Duayen Gazeteci Sami Kohen hayata veda etti

Gazeteci Sami Kohen, 93 yaşında hayata veda etti. Abdi İpekçi'nin davetiyle Milliyet'te 1954'ten beri diplomasi ve dış politika konularında haber ve yazılara imza atan Kohen, Türk basınını ilk kez dış haberler sayfasıyla tanıştırmıştı.

Evli ve iki çocuk babası olan Kohen bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Sami Kohen son yazısında “Kıbrıs meselesinde nereden nereye gelindi?” başlığıyla Cenevre görüşmelerini kaleme almıştı.

Sami Kohen’in son yazısına https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/sami-kohen/kibris-meselesinde-nereden-nereye-gelindi-6491331 adresinden ulaşabilirsiniz.