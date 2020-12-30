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DÜĞÜN, TOPLU İBADET, SİNEMA VB. FAALİYETLERİ DURDURULDU

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda 29/12/2020  tarih ve  237 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmak suretiyle uygulamaya giren açık ve kapalı alanlarda yılbaşı etkinlikleri ve bunun  gibi her türlü eğlence faaliyetlerinin, işyeri açılış törenlerinin kadar yapılmamasına ilişkin karara ek olarak 03/01/2021 tarihine kadar düğün, sinema, tiyatro,  doğum günü, toplu ibadet, nişan, nikah, mevlit  ve  sergi vb.  faaliyetlerinin de eklenmesine ve bu faaliyetlerin de durdurulmasına karar verildi.

30 Aralık 2020 Çarşamba 16:02
1164 Okunma
DÜĞÜN, TOPLU İBADET, SİNEMA VB. FAALİYETLERİ DURDURULDU

Bahar SANCAR


Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda 29/12/2020  tarih ve  237 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmak suretiyle uygulamaya giren açık ve kapalı alanlarda yılbaşı etkinlikleri ve bunun  gibi her türlü eğlence faaliyetlerinin, işyeri açılış törenlerinin kadar yapılmamasına ilişkin karara ek olarak 03/01/2021 tarihine kadar düğün, sinema, tiyatro,  doğum günü, toplu ibadet, nişan, nikah, mevlit  ve  sergi vb.  faaliyetlerinin de eklenmesine ve bu faaliyetlerin de durdurulmasına karar verildi.

Son Güncelleme: 30.12.2020 17:04
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