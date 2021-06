Çavuşoğlu, bakanlık olarak, bu konuda üzerlerine düşen görevi yerine getirerek hareket etmeye ve halkın sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimi için ciddi, kararlı adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Dünya Gıda Güvenliği Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çavuşoğlu, 7 Haziran’ın, BM Genel Kurulu tarafından 2018 yılında alınan kararla, 2019’dan itibaren her yıl Dünya Gıda Güvenliği Günü olarak kutlandığını kaydetti.

Nazım Çavuşoğlu, Dünya Gıda Güvenliği Günü’nde gıda kaynaklı risklerin önlenmesine, tespit edilmesine ve yönetilmesine yardımcı olmak, gıda güvenliğine, insan sağlığına, ekonomik refaha, tarıma, pazara erişime, turizme ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak için dikkat çekmenin amaçlandığını belirtti.

Bu yıl kutlanan Dünya Gıda Güvenliği Günü’nde, “Sağlıklı bir yarın için şimdi güvenli gıda” adlı temayla, güvenli gıda üretimi ve tüketiminin insanlar, gezegen ve ekonomi için acil ve uzun vadeli faydaları olduğunun vurgulandığını ifade eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“İnsan, hayvan, bitki sağlığı ile çevre ve ekonomi arasındaki bağları tanımanın, geleceğin ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olacağı görüşü ortaya konuyor.

Covid 19 salgını bizlere sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşımın ve bunun yanında sürdürülebilir tarımın ve gıda üretiminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Üretimde pandemi dolayısıyla yaşanan sıkıntılara rağmen, güvenli üretimden taviz verilmemiştir.

Halkımızın güvenli gıdaya erişimi için Bakanlığımız tarafından etkin çalışmalar yapılmaktadır. Tarladan sofraya kadar uzanan süreçte, gerek denetimlerle gerekse çiftçilerimize, hayvan üreticilerimize verilen eğitimlerle gıda güvenliğinin sağlanması için büyük çabalar ortaya konmaktadır.”

“VATANDAŞLARIN GÜVENLİ VE SAĞLIKLI GIDAYA ERİŞİMİ ÖNCELİĞİMİZ”

Çavuşoğlu, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya erişiminin öncelikleri olduğunu belirterek, Tarım Dairesi tarafından yapılan gıda analizlerinde sebze ve meyvedeki ilaç kalıntılarının tespit edildiğini, bunların tüketiciye ulaşmasının önlendiğini kaydetti.

Gıda analiz sonuçlarının ise her hafta kamuoyuyla paylaşıldığını ifade eden Çavuşoğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Ülkemizde hayvan üreticilerine, hayvan sağlığı ve refahını korumak için uzmanlar tarafından bölgelerde eğitimler verilmektedir. Bu eğitimlerle hayvan üreticilerinin hayvan sağlığı konusunda bilinçlenmesi, modern hayvancılık tekniklerini uygulanması hedeflenmektedir. Sağlıklı et ve süt tüketimi noktasında, gıda güvenliğini öne çıkaran uygulamalarla ilgili denetimlerimiz de devam etmektedir.

Gıda güvenliği konusunda gıdayı üreten, işleyen, taşıyan, depolayan, satan ve tüketen herkesin ortak sorumluluğu bulunmaktadır. Ortak sorumluluk bilincinin tüm ülkeye yayılmasıyla sağlıklı bir yarını güvence altına alabiliriz.

Bakanlık olarak üzerimize düşen görevi yerine getirerek hareket etmeye ve halkımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimi için ciddi, kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz.”