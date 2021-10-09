Dünya Ruh Sağlığı Haftası

Ruh Sağlığını Koruma ve Ruh Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Dr. İbrahim Alçıner tarafından yapılan yazılı açıklamada, insanların önce kendileriyle sonra insanlar arası ve toplumlar arası barışı tesis etmek için uğraş verdikleri sürece fertlerin ve halkların ruh sağlıklarının gelişimine en büyük katkıyı yapmış olacaklarının altı çizildi.

İki yıla yakındır süren Kovid-19 salgınında gösterilen insanlar ve toplumlar arası dayanışma sayesinde, insanların ruh sağlığının fazla yara almadığının belirtildiği açıklamada, “Ruh sağlığının korunmasına yönelik katkı koyan herkese teşekkür eder, tüm insanlığa ve hastalara esenlikler dileriz” denildi.