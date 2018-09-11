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Dünyanın en lüks markası Kıbrıs'a iki otel açacak

Dünyanın lüks segmentte en önemli otel markalarından Swissotel hem Kuzey hem de Güney Kıbrıs’ta yeni otel açılışına hazırlanıyor.

11 Eylül 2018 Salı 16:22
Dünyanın en lüks markası Kıbrıs'a iki otel açacak

Hürriyet'ten Jale Özgentürk'ün haberine göre, Accor Grubu’nun isim hakkına sahip olduğu Swissotel, hem Kuzey hem de Güney Kıbrıs’ta yeni otel açılışına hazırlanıyor.

Accor Grubu’nun Türkiye CEO Murat Kadaifçioğlu’ndan aldığı bilgilere yer veren Özgentürk dünyanın lüks segmentte en önemli otel markalarından Swissotel’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde açılıyor olmasının çok önemli olduğunu belirtti. Özgentürk'ün yazısının ilgili bölümü şöyle: " Çünkü KKTC’ye yönelik uluslararası markalar açısından ambargo var. Peki bu ambargo nasıl aşılmış? CEO Kadaifçioğlu’na bunu da sordum. Dubai’den bir yatırımcı ve bir KKTC yatırımcısı anlaşmış. Yatırımcı local olunca markanın gelmesi de mümkün olmuş. Kadaifçioğlu Swissotel’in 2019 sonu veya 2020’de açılacağını belirtti.Bakalım Swissotel KKTC’nin ilk uluslararası zinciri olabilecek mi?

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Anahtar Kelimeler:
SwissotelKuzey KıbrısGüney KıbrısOtelTurizmHaberGündemKıbrıs
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