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Durgun 3 gün tutuklu kalacak

09 Haziran 2019 Pazar 12:21
Durgun 3 gün tutuklu kalacak
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(Kamalı Haber) - Girne’de zanlı Denizhan Durgun’un ikametgâhında alınan ihbar üzerine yapılan aramada zanlıya ait bilgisayar kasasına gizlenmiş 20 gram, öğütücü içerisinde 2 gram ve tablada ucu yanık 1 adet sarma sigara bulunması üzerine zanlı tutuklanarak bugün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Narkotik ve Uyuşturucu Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru Mustafa Zoru olayla ilgili bulguları aktardı. Zor, zanlının “Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçundan methaldar olduğunu belirterek, zanlının önceki akşam saat 12.20 raddelerinde, Narkotik ve Uyuşturucu Kaçakçılığı Önleme Şubesi ekiplerince Girne’de zanlının ikametgâhında yapılan aramada bilgisayar kasasına gizlenmiş 20 gram, öğütücü içerisinde 2 gram Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve tablada ucu yanık 1 adet sarma sigara bulunarak emare alındığını söyledi. Zor, konuyla ilgili aranan bir şahsın daha olduğunu ve tahkikatın salimen yürütülebilmesine olanak sağlanması açısından, zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Meseleyle ilgili yürütülen tahkikatın yeni başladığını, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılacağını kaydeden Zor, alınan emarelerin laboratuvara gönderileceğini ifade etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen, tahkikatın yeni başladığını, alınan ifadelerin teyit tekzibinin yapılacağını ve alınan emarelerin laboratuvara gönderileceğini kaydederek, zanlının ilk etapta poliste 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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