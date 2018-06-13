Durmazer: "Yeni dönemde altyapı çalışmaları önem kazanacak"

Halkın Partisi’nin Güzelyurt’ta nitelikli bir liste ile yarışta yer aldığını vurgulayan Durmazer, daha güzel bir Güzelyurt için daha çok çalışan bir belediyenin şart olduğuna dikkat çekti.
Güzelyurt’de farklı düzeyde yatırımların önünü açabilmek için planlılık ilkesini temel alan, mali disiplini önemseyen ve yeni idari yapılanma öngören projelerinin olduğuna dikkat çeken Durmazer, yeni dönemde daha güzel bir Güzelyurt için birlikte çalışıp, birlikte başaracağız dedi.
Güzelyurt belediye meclis üyesi adayları ile bölge ziyaretlerine devam ettiklerini söyleyen Durmazer, seçim sonuna kadar her yere en az iki kez uğramış olacaklarını sözlerine ekledi.