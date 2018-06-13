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Durmazer: "Yeni dönemde altyapı çalışmaları önem kazanacak"

Halkın Partisi Güzelyurt İlçe Başkanı Ramadan Durmazer, yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu

13 Haziran 2018 Çarşamba 15:13
Durmazer: "Yeni dönemde altyapı çalışmaları önem kazanacak"

Halkın Partisi’nin Güzelyurt’ta nitelikli bir liste ile yarışta yer aldığını vurgulayan Durmazer, daha güzel bir Güzelyurt için daha çok çalışan bir belediyenin şart olduğuna dikkat çekti.

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Yarın ne olacağını görmek mümkün diyen Durmazer, öğrenci sayısının her geçen gün artığı ülkemizde Güzelyurt bölgesi de payına düşeni almaktadır, bu durum konut ihtiyacını artırmakta ve buna bağlı gelişecek bir altyapı sistemini zorunlu kılmaktadır dedi. Sadece üst yapıya önem veren anlayış, ilerde sellere teslim olan bir Güzelyurt’u gelecek nesillere miras bırakmaya hazırlanmaktadır ifadelerine yer veren Durmazer, buna müsaade etmeyeceğiz dedi.

Güzelyurt’de farklı düzeyde yatırımların önünü açabilmek için planlılık ilkesini temel alan, mali disiplini önemseyen ve yeni idari yapılanma öngören projelerinin olduğuna dikkat çeken Durmazer, yeni dönemde daha güzel bir Güzelyurt için birlikte çalışıp, birlikte başaracağız dedi.

Güzelyurt belediye meclis üyesi adayları ile bölge ziyaretlerine devam ettiklerini söyleyen Durmazer, seçim sonuna kadar her yere en az iki kez uğramış olacaklarını sözlerine ekledi.

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