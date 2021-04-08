Dursun Oğuz: Nereye kadar gideriz? Onu bilemem!

İşte Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un söylediklerinden öne çıkan başlıklar:

“Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum ve gelecekteki ekonomik durumu hayat pahalılığı ödeneğini öteleme kararını almamıza neden oldu. Bunu muhalefette hükümette biliyor. Siyaset yapanlar da aslında sendikalar da biliyor. Bu süre içerisinde gelirlerimizi artırmamız inşallah çok olur. Belki daha fazla geriye dönüş olur. Ama şuanda gelinen aşamada maalesef gelirlerdeki gerileme devam ediyor. Önümüzü göremiyoruz. Bu da açık ve net. Mali açıdan gelirleranlamında da önümüzü göremiyoruz. Giderler anlamında da önümüzü göremiyoruz”.

“KARA TABLO ÇİZMEK İSTEMİYORUM”

“Gidişat geride ve ivedi olan ihtiyaçları karşılayarak. Nereye kadar gideriz? Onu bilemem. Ama şimdi kara tablo da çizmek istemiyorum. Önümüzü göremiyoruz bu açık ve net. Bunu söylemekten çekinmem de. Bugün için kara tablo çizmekte doğru değil. Sonuçta bu ülkede bir ekonomi var. Öye ya da böyle dönüyor yada dönmeye çalışıyor”.

“YAPMADIKLARIMIZIN NEDENİ POPÜLİZM UĞRUNA”

“ Türkiye’den gelecek kaynakla ilgili süreç devam ediyor. Bu süreci takip ediyoruz. Şunu da diyeyim. Kimse buradan popülizm yaptığımı yada şükrancılık olarak görmesin. İyi de Türkiye Cumhuriyeti var. İyi de Anavatanımız var. İyi de bugün gidip, isteyeceğimiz bir yer var. Ama bu istek sonsuz değil. Bu istek karşılıklı bir istek. Protokolde konulan ama bugüne kadar yapamadıklarımız ve yapmadıklarımız nedeni de popülizm uğruna”.

AÇIK KONUŞUYORUM; SUÇ SİYASİLERİN”

“ Seçim bu ülkede bir masrafa, maliyete yol açacağı için şimdi birileri seçimi dillendiriyor ya halk o durumda değil. Ara seçim orada da suç bizim, siyasilerin açık konuşuyorum. Seçim ve Halkoylaması yasasını yaparken bizim. Bir yasayı yaptık, güzelde bir yasa oldu. Bölgeceilikten çıkıldı. Devletin, halkın vekili, bakanısınız. Sadece bir bölgenin değil. Bunu yaparken nedense bu atlanmış. Bunun atlanması bugün ara seçim konusunun hiç düşünülmemesi. Bugün geldi önümüzü. Bir kişi için bütün memleketi sandık başına götürmek yasni insafa da sığmaz. Maddi olarak da kolay değil. Gerçekten. O nedenle artık onun da bir düzene girmesi lazım. Herhalde gündemde olan seçim yasasında ara seçim de düzeltilmeli”…

“MERKEZ BANKASINDAN BU AY 185 MİLYON TL BORÇLANDIK”

“Bu ay Merkez Bankası’ndan 185 Milyon TL borçlandık. Bir önceki ay 200 Milyon TL kısa vadeli avans çektik. Onu geri ödeme yok. O bizim hak edişimizdir. Onun dışında biz 113 Milyon TL’lik borçlanmaya gitmiştik. Biliyorsunuz ilk defa 6 Milyon 360 Bin TL hazine bonusu çıkarttık. 5 mayıs’ta bunun geri dönüş ödemesini yapacağız. 59.5 Milyon TL’lik borçlanmamız var. Bu da Haziran’da olacak. Bir de 48 Milyon TL 2022’de olacak. Bizim gelirgider anlamında gelirlerimiz değişiyor. Hedeflerle tutmuyor. Giderleri öteleyerek gidiyoruz. Sorunumuz orda. Kaynak akışı geldiği zaman bir kısım onları yapıp, önümüzdeki o birikeni sonuçta eritmek durumundayız. Şu ana kadar 1 Milyon 356 topladık 1 Milyon 962 giderimiz oldu. Ciddi bir fark var. Şu anda Türkiye’den gelecek kaynak artık önümüzü o açacak. Beklentimiz protokolün yürürlüğe girdikten sonra hem hibe anlamında hem kredi anlamında kaynağın açılması”….

KAYNAK: KIBRIS POSTASI