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Eczane Çalışma Saatleri Hakkında Duyuru

Eczanelerin çalışma saatleri, sokağa çıkma yasağı boyunca değişmeyecek

27 Ocak 2021 Çarşamba 11:15
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Eczane Çalışma Saatleri Hakkında Duyuru

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, Bakanlar Kurulu tarafından açıklanan sokağa çıkma yasağı süresince eczanelerin çalışma saatleri ve nöbetçi eczanelerin çalışma saatlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını bildirdi.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde, Bakanlar Kurulu tarafından açıklanan sokağa çıkma yasağı boyunca ada genelinde eczanelerimizin çalışma saatleri ve nöbetçi eczanelerimizin çalışma saatlerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır” denildi.

Açıklamada ayrıca, eczanelere hasta kabulleri, salgın döneminde uygulanan salgın tedbirleri çerçevesinde devam edeceği ve nöbet esnasında; ateş, öksürük, hapşırma şikâyeti olan ve 60 yaş üzeri hastalar öncelikli olarak kabul edileceği de bildirildi.

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