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Eğitim Bakanı'ndan okulların açıklamasıyla ilgili açıklama

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar doğrultusunda 18 Ocak tarihinde eğitime yeniden başlamayı hedeflediklerini açıkladı.

14 Ocak 2021 Perşembe 14:29
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Eğitim Bakanı'ndan okulların açıklamasıyla ilgili açıklama

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar doğrultusunda 18 Ocak tarihinde eğitime yeniden başlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı karar neticesinde 1 Şubat 2021’de açılması öngörülen Lefkoşa’daki 9 Eylül İlkokulu ile Girne’deki Mustafa Çağatay İlkokulu dışında kalan okulların açılış tarihlerinde bir değişiklik olmadığını ve olmamasını dilediklerini belirtirken, 18 Ocak 2021 sonrasındaki iki haftalık ders tekrarının ardından okul sınavlarının yapılacağını da bildirdi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu ayrıca, Kolej Giriş Sınav tarihlerinde bir değişiklik olmadığını belirterek, sınavın yapılacağını kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, öğretmenlik sınavlarının ise Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından 6, 7, 13 ve 14 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacağının açıklandığını ifade etti.

Bakan Amcaoğlu, konuyla ilgili olarak daha önce TAK muhabirine de yaptığı açıklamasının aynen geçerli olduğunu ve eğitime, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar doğrultusunda devam edileceğini hatırlattı.

Ülke içi bulaş açısından sıkıntılı bir süreç yaşandığını da belirten Bakan Amcaoğlu, Sağlık Bakanlığı ve ekiplerinin, bu sıkıntılı süreci aşmak adına çok sıkı bir şekilde çalıştıklarını bildirdi.

Bakan Amcaoğlu, tüm vatandaşlara tedbirlere uyma çağrısında bulundu ve “Umarım bulaş artmaz ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin daha önce aldığı karar doğrultusunda eğitimde ikinci dönem planlandığı gibi 18 Ocak tarihinde başlar. Öngörümüz ve beklentimiz bu yöndedir” dedi.

Son Güncelleme: 14.01.2021 15:39
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