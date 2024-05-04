Konuyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

03.05.2024 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonu içerisindeki ofise ait sineklik kapısının R.Z.(E-54) tarafından kasten kırılıp hasara uğratıldığı gerekçesiyle, Ş.Z.(E-59) kanunsuz olarak tasarrufuda bulundurduğu Ö.K.(E-28) adına kayıtlı av tüfeği ile ofis içerisinde ateş açması sonucu, söz konu işyerinde çalışan M.A.K.(E-22)’nın sol göz kapağına saçma isabet ederek yaralanmasına sebep olmuştur. M.A.K. kaldırdıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. R.K., Ş.K. ve Ö.K. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.