Ek mesai yapmama eylemi bugün de devam ediyor

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan BRT’ye yaptığı açıklamada, iyi niyet çervesinde Ercandaki itifaiye hizmetinin devam ettiğini ancak diğer yerlerde ek mesai yapmama eyleminin sürdüğünü söyledi.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile yarın saat 12.00’de yeniden biraraya geleceklerini açıklayan Bengihan, Atakan ile görüşmenin ardından Başbakan Tufan Erhürman ile de görüşeceklerini belirtti.
Bengihan, tüm hükümet edenleri ve halkı sağduyuya çağırarak, her kesimlerin elini taşın altına koymasını istedi.
Amaçlarının uzlaşı sağlanması olduğunu dile getiren Bangihan, yarın yapılacak görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmasını beklediklerini dile getirdi.
Güven Bengihan, Bakanlığa yarın saat 15.00’e kadar süre verdiklerini de belirterek, “zor bir süreçten geçiliyor ve bu zor süreci hep birlikte çalışarak aşabiliriz. Bu konuda hepimize çok ciddi görevler düşüyor”dedi.
Bu arada, Sendikal Platform da ekonomik krizden çıkışa yönelik hazırladıkları önerileri 4 Eylül tarihinde hükümete ileteceğini bildirdi…
Sendikal Platform 6 Eylül tarihinde ise ilettikleri önerilere sahip çıktıklarını göstermek için eyleme gideceklerini bildirdi.
Öte yandan Kamuda çalışan doktorlar da ek mesai yapmıyor.
Sağlıkta örgütlü 4 sendika Tıp-İş, KTAMS, Kamu-Sen ile Hemşireler ve Ebeler Sendikası, başlattıkları ek mesai yapmama eylemini bugün de sürdürüyor.
BRTK
DOYMAYCAKSINIZ.LANET OLSUN BİTİRDİNİZ KKTCYİ.SENDIKALAR KADAR NANKOR BİR OLUŞUM GÖRMEDİM.KKTCYE NE FAYDANIZ VAR ÇIKSIN 1 KİŞİ AÇIKLASIN
Be Garagöz Sendika Başkanı utanman yüzünden yalan söylen.. Vadili köyündeki itfaiye birimine emir verildi bugün sabah.. Hava Alanındaki itfaiye grevdedir.. Bir Yangın durumunda siz müdahale edeceksiniz diye.. Vatandaş ın gözünün içine baka baka yalan söylersiniz be GARAGÖZ sendikacılar..
Be GARAGÖZ sendika Başkanı Bengihan yalan gonuşun.. Ercan daki itfaiye hizmet vermez.. Çünkü bugün sabah Polisin Vadili köyündeki itfaiye birimine emir ve talimat verildi.. Ercan da yangın olursa siz müdahale edeceksiniz diye.. Be GARAGÖZ Sendikacılar sizi gözümüzün içine baka baka yalan söylersiniz..
Çalışmadan para kazanmak isteyen memurun ülkesi KKTC. Devlet kafa koparmaya başlasa iyi olur. Eğer devlet bu isyancılara göz yumarsa daha büyük eylemler kapıda. Yazıklar olsun kendi çıkarı için milleti mağdur eden memur olamaz. Memur müsvetteleri. Siz her türlü kötülüğü hakediyorsunuz. Nankörler Alçaklar hainler
Bu halkın sendikaların eylemlerinden çektiği yeter. Halk sokağa insin eylemi yapsın. Memur iş başında değilse bir daha gelmesin. Bu kadar utanmazlık olmaz. Hırsızlık yapamadıkları için ağlıyorlar. Ek mesai nedir? sen önce normal mesainde çalış. Normal mesaide çalışma sonra ek mesaiye kaldım de iyi valla buldunuz keriz yiyorsunuz. Vatandaşın canı burnunda sokağa çıkmaları an meselesi. Sendikalara hayır.