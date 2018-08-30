Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93281
ALTIN
259.134
DOLAR
6.7178
STERLİN
8.6359
EURO
7.8313
Twitter, Kullanıcılara 'Takipten Çıkarılacak Kişiler' Önerisinde Bulunacak
Twitter, yeni özelliğini test ediyor
Sony, Her Koşula Dayanabilen SD Kartlarını Tanıttı
Sony'den, Her Koşula Dayanabilen SD...
Klavye üzerindeki ısı izlerinden parolanız çalınabilir
Klavye üzerindeki ısı izlerinden parolanız...
Whatsapp kullanıcılarını bekleyen tehlike
Whatsapp'ta bir dönemin sonu geldi
İşte Android Pie güncellemesi alacak telefonlar listesi
Android Pie güncellemesi alacak telefonlar...

Ek mesai yapmama eylemi bugün de devam ediyor

Kamuda ek mesaiye yeni düzenleme getiren kanun hükmünde kararname resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından bazı sendikaların başlattığı ek mesai yapmama eylemi bugün de devam ediyor.

30 Ağustos 2018 Perşembe 13:09
Ek mesai yapmama eylemi bugün de devam ediyor

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan BRT’ye yaptığı açıklamada, iyi niyet çervesinde Ercandaki itifaiye hizmetinin devam ettiğini ancak diğer yerlerde ek mesai yapmama eyleminin sürdüğünü söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile yarın saat 12.00’de yeniden biraraya geleceklerini açıklayan Bengihan, Atakan ile görüşmenin ardından Başbakan Tufan Erhürman ile de görüşeceklerini belirtti.

Bengihan, tüm hükümet edenleri ve halkı sağduyuya çağırarak, her kesimlerin elini taşın altına koymasını istedi.

Amaçlarının uzlaşı sağlanması olduğunu dile getiren Bangihan, yarın yapılacak görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmasını beklediklerini dile getirdi.

Güven Bengihan, Bakanlığa yarın saat 15.00’e kadar süre verdiklerini de belirterek, “zor bir süreçten geçiliyor ve bu zor süreci hep birlikte çalışarak aşabiliriz. Bu konuda hepimize çok ciddi görevler düşüyor”dedi.

Bu arada, Sendikal Platform da ekonomik krizden çıkışa yönelik hazırladıkları önerileri 4 Eylül tarihinde hükümete ileteceğini bildirdi…
Sendikal Platform 6 Eylül tarihinde ise ilettikleri önerilere sahip çıktıklarını göstermek için eyleme gideceklerini bildirdi.
Öte yandan Kamuda çalışan doktorlar da ek mesai yapmıyor.

Sağlıkta örgütlü 4 sendika Tıp-İş, KTAMS, Kamu-Sen ile Hemşireler ve Ebeler Sendikası, başlattıkları ek mesai yapmama eylemini bugün de sürdürüyor.

BRTK

banner22
Anahtar Kelimeler:
KamuEylemSendikalarEk MesaiHükümetGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
KAVBOY 2018-08-30 13:24:18

DOYMAYCAKSINIZ.LANET OLSUN BİTİRDİNİZ KKTCYİ.SENDIKALAR KADAR NANKOR BİR OLUŞUM GÖRMEDİM.KKTCYE NE FAYDANIZ VAR ÇIKSIN 1 KİŞİ AÇIKLASIN

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
GOMMA 2018-08-30 14:19:41

Be Garagöz Sendika Başkanı utanman yüzünden yalan söylen.. Vadili köyündeki itfaiye birimine emir verildi bugün sabah.. Hava Alanındaki itfaiye grevdedir.. Bir Yangın durumunda siz müdahale edeceksiniz diye.. Vatandaş ın gözünün içine baka baka yalan söylersiniz be GARAGÖZ sendikacılar..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
GOMMA 2018-08-30 14:33:41

Be GARAGÖZ sendika Başkanı Bengihan yalan gonuşun.. Ercan daki itfaiye hizmet vermez.. Çünkü bugün sabah Polisin Vadili köyündeki itfaiye birimine emir ve talimat verildi.. Ercan da yangın olursa siz müdahale edeceksiniz diye.. Be GARAGÖZ Sendikacılar sizi gözümüzün içine baka baka yalan söylersiniz..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Kadir 2018-08-30 15:41:12

Çalışmadan para kazanmak isteyen memurun ülkesi KKTC. Devlet kafa koparmaya başlasa iyi olur. Eğer devlet bu isyancılara göz yumarsa daha büyük eylemler kapıda. Yazıklar olsun kendi çıkarı için milleti mağdur eden memur olamaz. Memur müsvetteleri. Siz her türlü kötülüğü hakediyorsunuz. Nankörler Alçaklar hainler

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Kadir 2018-08-30 16:00:48

Bu halkın sendikaların eylemlerinden çektiği yeter. Halk sokağa insin eylemi yapsın. Memur iş başında değilse bir daha gelmesin. Bu kadar utanmazlık olmaz. Hırsızlık yapamadıkları için ağlıyorlar. Ek mesai nedir? sen önce normal mesainde çalış. Normal mesaide çalışma sonra ek mesaiye kaldım de iyi valla buldunuz keriz yiyorsunuz. Vatandaşın canı burnunda sokağa çıkmaları an meselesi. Sendikalara hayır.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Faiz Sucuoğlu’nun 30 Ağustos Mesajı
Faiz Sucuoğlu’nun 30 Ağustos Mesajı
YDÜ Yaşam Boyu Eğitim Programları Eylülde Başlıyor
YDÜ Yaşam Boyu Eğitim Programları Eylülde Başlıyor
Meyve Sebze Yüklü Tırlar Limanda Mahsur Kaldı
Meyve Sebze Yüklü Tırlar Limanda Mahsur Kaldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim