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“Ekim ayından önce seçim yapılması için çalışılıyor”

Meclis Genel Kurulu 62. Madde tahtında yapılan konuşmalarla sürüyor.

18 Ocak 2021 Pazartesi 16:24
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“Ekim ayından önce seçim yapılması için çalışılıyor”

Meclis Genel Kurulu 62. Madde tahtında yapılan konuşmalarla sürüyor.

Başbakan Ersan Saner de kürsüye çıkarak, konfederasyondan ne anladıklarını, Bakan Ertuğruloğlu’nun ifade ettiği şekilde Cumhurbaşkanlığı toplantısında da ifade ettiklerini kaydetti.

Güven artırıcı önlemlerin artık ihtiyaç kalmadığı zamanlarda hayata geçebildiğini dile getiren Saner, aslında çok basit yapılabilecek adımların bir türlü atılmadığını söyledi.

Aşılar konusunda ciddi bir irade ortaya konduğunu dile getiren ve Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine teşekkür eden Saner, gelen rakamın ciddi bir rakam olduğunu ifade etti.

Aşılanma konusunda eğer idari bir hata varsa gerekli adımların atılacağını dile getiren Saner hizmet sektöründe bulaşın fazla olduğu alanlarda da aşılama yapılmasının gündemde olduğunu anlattı.

Kapanma konusuna da değinen Saner, ekonomik krizin boyutu konusunda bürokratların bir araya gelerek tespitlerde bulunduğunu, bunun belki Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nde bürokratların bulunması gerektiğini gösterdiğini ifade etti.

Ödenmemiş bir 1,500 bir de 2,000 TL’lik ödeme bulunduğunu dile getiren Saner bunun en kısa zamanda ödenmesi için çalışma olduğunu kaydetti.

Kendisine sorulan sorular üzerine Başbakan Saner, askerlerin izine çıkamaması konusunda ilgili yerlerle görüşüldüğünü belirtti.

Yine soru üzerine bir kararname ile ilçe emniyet kurulları vasıtasıyla denetimlerin artırılacağını anlatan Saner, bugün yaşanan artışın yılbaşı gecesi nedeniyle yaşandığının düşünüldüğünü sokağa çıkma yasağının bu kapsamda ortaya konduğunu anlattı.

Saner, bakanlık bürokratlarının Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne ülkenin mali durumunu aktardıklarını bu nedenle alınan kararların değiştirildiğini söyledi.

Erken seçimle ilgili olarak bu konuda tarih belirlenmesi için çağrı yaptığını söyleyen Saner, Ekim ayından önce bir seçim yapılması için çalışıldığını anlattı.

Böylece 62. madde tahtında konuşmalar tamamlandı.

Son Güncelleme: 18.01.2021 17:27
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