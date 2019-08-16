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Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi çalışmalarını sürdürdü

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün saat 10:00’da toplandı.

16 Ağustos 2019 Cuma 16:53
Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi çalışmalarını sürdürdü

Komite, gündeminde bulunan, “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesi çerçevesindeki çalışmalarına devam etti. İlgili gündem maddesi ilerleyen toplantılarda da ele alınmaya devam edecek.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı ile, mevcut sistemin değiştirilerek daha etkin olması ve Avrupa Birliği normlarına uygun bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin oluşturulması amaçlanıyor.

Tasarıyla, “bütçe kapsamının genişletilmesi suretiyle bütçe hakkının en iyi şekilde kullanılması, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde etkinliğin arttırılması, malî yönetimde şeffaflığın sağlanması, sağlıklı bir hesap verme mekanizması ile harcama sürecinde yetki-sorumluluk dengesinin yeniden kurulması, etkin bir İç kontrol sisteminin oluşturulması ve bu suretle çağdaş gelişmelere uygun yeni bir kamu mali yönetim sisteminin oluşturulması” öngörülmekte.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı ve Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi’nden yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundular.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığındaki Komite toplantısına, CTP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Fikri Toros, Komite Üyeleri; UBP Milletvekili Dr.Özdemir Berova, UBP Milletvekili Kutlu Evren, HP Milletvekili Mesut Genç ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

EMT/TAK

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Anahtar Kelimeler:
EkonomiMaliyeBütçe
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