Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasrısı’nda öngörülen 87 milyon 987 bin 600 TL’lik bütçesi, Meclis Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu bugün son olarak 75 milyon 404 bin 400 TL’lik Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçesini görüşmeye başladı.

Meclis’te 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri yarın tamamlanacak.

ARIKLI

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi üzerine YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da söz aldı.

Arıklı, bütçe görüşmesinde Ekonomi ve Enerji Bakanı’nın ilk konuşmayı yapmasının teamüllere aykırı olduğunu söyledi, “Sayın Bakan böyle yaptığı için üzgünüm. Yaptığınız bir buçuk saatlik konuşma kayıp. Sorulara ve eleştirilere yeniden cevap vermelisiniz” dedi.

Arıklı, bakanlığın icraatlarında 38 tane “yapılacak” ifadesi olduğunu belirterek, projelerin ne aşamada olduğunu sordu.

Bakanlığın bütçesini değerlendiren ve azaltılan kalemleri eleştiren Erhan Arıklı, “Bakanlıkta çok iyi bir kadro var. Bu anlayışla kadroyu doğru dürüst çalıştıracağınızı düşünüyorum. Kaygılarım var” dedi.

Arıklı, bakanlık bünyesinden alınan kurumlara değinerek, Kalkınma Bankası’nın Dışişleri Bakanlığı’nda ne işi olduğunu sordu, bakanlık ve Taçoy için “Kanadı kırık kuş” benzetmesi yaptı.

Yasalarla ilgili konuşan Arıklı, geçtiğimiz yılki bütçe konuşmalarından bu yana yasalar konusunda ilerleme sağlanmadığını dile getirdi.

Arıklı, Kıb-Tek özelleştirilmeli mi özerkleştirilmeli tartışmaları yapıldığını ancak kurumun çoktan özelleştiğini savundu. Arıklı, “Kurumda çok ciddi şaibeler var. İhalelerde şaibeler var, birçok olaylar var. Çizme ihalesi ise tam bir komedi. Kurum bu şekilde battı. Bunu sormuyorlar. İşçiler 15 bin TL alıyormuş. Alsın, bu umurumda değil. Yukardaki vurgunu konuşmuyoruz. Rant, vurgun çevresi bu işçileri kullanıyor. Kıb-Tek’in vurgun yemesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Jeneratör alımı konusuna değinen, bu işin tam bir rant işi olduğunu savunan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Bugünden başlayarak ülkeye kablo ile elektrik getirilmesi konusunda adım atılmalı” şeklinde konuştu.

Kıb-Tek’in çeşitli bankalardan yüksek oranda borçlandırıldığını, kurumun iyi yönetilmediğini savunan Arıklı, “Bizim işimiz El-Sen değil, bizim işimiz bu vurgunun önüne geçmek” dedi.

Arıklı, temiz enerji için güneş enerjisinin düşünülerek, jeneratör konusunun yeninden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

CANDAN

CTP Milletvekili Armağan Candan, AB’ye Uyum Komitesi’nden geçirilen Ürün Güvenliği ile Ölçü ve Ölçü Birimleri Yasası’nın akıbetinin ne olduğunu sordu.

Ürünler derken, bunlar hakkında örnekler veren ve makineler, gaz yakan aletler, tekstil, oyuncaklar, dondurucular, buzdolapları, elektromanyetik uyumluluk, patlayıcı ortamda kullanılan ekipmanlar ve buna benzer her gün kullanılan, hayatı kapsan malzemeler olduğuna değinen Candan, yasanın bu ürünler için kuralları düzenlediğini kaydetti.

İki yasa için yapılan çalışmaların önemli olduğunu ifade eden Candan, AB projeleri çerçevesinde, şu an girişimciliğin geliştirilmesi başlıklı bir proje yürüdüğüne değindi.

KOBİGEM tarafından yürütülen girişimcilik destek programlarının çok önemli olduğunu ifade eden Candan, müracaatların alınıp, sonuçlandırılmış olmasına rağmen 2019’un Nisan ayında verilen girişimcilik destek programlarının verilmediğini, bu anlamdaki desteğin önünün açılması temennisinde bulundu.

Vizyon 2035 hakkında da değerlendirmelerde bulunan Candan, 7 farklı alan olarak değerlendirilen Vizyon 2035’te bilişim başlığını bir eksik olarak değerlendirdiğini kaydetti.

ŞAHİNER

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de, enerji fiyatları ile ekonomik olmaktan çıkan bir durumla karşı karşıya kalındığını belirterek, çok yüksek enerji maliyeti ile karşı karşıya kalındığına işaret etti. Şahiner, bu durumun da hem hane halkını zora soktuğunu, hem de üterim sektörünün ayakta durmasını zorlaştırdığını kaydetti.

Kıb-Tek’in üretim faaliyetleri ve enerji maliyetleri hakkında bilgiler veren Şahiner, mevcut kurulu gücün önümüzdeki dönemde arttırılmasının şart olduğunu, ancak önümüzdeki yöntemin iyi seçilmesi gerektiğini vurguladı.

Üretim maliyetlerinin nasıl ulaştığını da anlatan Şahiner, yapılacak yatırımlarla, fiyatların düşürülmesini şart olduğuna dikkat çekti. “Birincil hedef elektrik maliyetlerini düşürmek” dedi.

Kabloyla elektrik gelmesi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Şahiner, kabloyla elektrik gelmeden önce ülke olarak maliyetin bilinmesinin gerekliliğine işaret etti.

Ülkeye en uygun sistemin kombine çevirim bir doğal gaz sistemi (LNG) olduğuna işaret eden Şahiner, kaynak yaratılabilirse, kurulum maliyetleri yüksek olmasına karşın bunun ülkeye en uygun sistem olduğunu kaydetti.

Şahiner, bu konuda dünyada var olan örneklere değinerek, elektrik fiyatlarını düşürebilecek mekanizmaların sonuna kadar desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

AKSA konusunda ise Şahiner, AKSAY’ya ödenen kira bedeliyle, devletin 3 yıl içinde AKSA’nın kendi jeneratörlerinin parasını ödediklerini söyledi.

Oluşabilecek herhangi bir arıza durumunda, ülkeyi karanlıkta bırakmamak için mutlaka Kıb-Tek’in kurulu gücünün olması gerektiğini vurguladı.

Bakanlık bünyesinde bulunan diğer kurumlara da değinen Şahiner, bakanlığın, dış pazar payında etkin olunabilecek bir mekanizmanın oluşturulması için çalışmalar yapması gerektiğini kaydetti.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, konuşmasında bakanlık bünyesinde yer alan Rekabet Kurulu konusuna ayırdığı bölümde, ekonomik aktivitelerin nasıl olacağının yasa ile belirlendiğini söyledi ve yasa konusunda bilgiler verdi.

Hal Yasası’nın bir an önce komiteye getirilmesinin önemine işaret eden Şahiner, üreticileri üretime döndürebilmek adına Hal Yasası’nın bir an önce yürürlüğe girmesi gerektiğini belirtti.

ŞAHALİ

CTP Milletvekili Erkut Şahali de konuşmasında, Taçoy’un samimi ve cüretkar bazı açıklamalar yaptığına işaret ederek, hükümet programı ve bütçe içinde bir denge görmek istediklerini kaydetti.

Şahali, hellim konusunun, Kıbrıs Türk halkının bir değeri değil, siyasi bir durum haline geldiğine işaret ederek, en temel niş ürün olan hellimin satışının nasıl yapılacağını sordu.

Hükümet programlarının tutturulabilmesinin bu bütçe rakamlarıyla nasıl yapılacağını öğrenmek istediğini soran Şahali, hükümet programında belirtildiği gibi, niş ürünler üzerinden hem sanayici hem üreticinin desteklenmesi hedeflendiyse, bütçede düşürülen rakamlarla bunun nasıl yapılabileceği hakkında bilgi istedi.

Cypfruvex’in Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na verilmesi gerekirken, Maliye Bakanlığı’na bağlanmasını eleştiren Şahali, Cypruvex’in Ekonomi ve Enerji Bakanlığı uhdesine almasını önerisinde bulundu.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı arasında yakın bir ilişki oluşturulması konusunun hükümet programında yer aldığını dile getiren Şahali, bunun önemli bir ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Bakan Taçoy’un sabahki rapor sunma konusunu gündem belirleyen bir durum olarak değerlendirdiğini ve takdir ettiğini söyleyen Şahali, Türk parasının Kıbrıs Türk ekonomisi üzerinde yarattığı olumsuz etki konusunda, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinin önemine değindi.

Ülkede enerji konusundaki kamu yapılanmasına acilen ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Şahali, Kıb-Tek’in temel vazifesinin ülkenin enerji ihtiyacının karşılanması olduğunu düşüncesini aktardı.

TAÇOY

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, sabah yaptığı konuşmasında söylemesi gereken her şeyi söylediğini belirterek, göreve geldikten sonra geçirilen yasa ve tüzükler hakkında bilgiler verdi.

Elektrikle Mart ayına kadar zam yapılmayacağını önceden söylediklerini anımsatan Taçoy, sabahki konuşmasında da yer alan ekonomide atılmasını hedefledikleri adımları yineledi.

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Meclis’te daha sonra Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçesi görüşülmeye başlandı.