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Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın ‘Vizyon 2035’ Projesi yarın yapılacak ilk toplantıyla başlayacak

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın istikrarlı ekonomik büyümeyi sağlayabilecek ekonomik planlamaya geçiş için hazırladığı “Vizyon 2035” projesi yarın yapılacak ilk toplantıyla başlayacak. 

09 Ekim 2019 Çarşamba 15:53
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın ‘Vizyon 2035’ Projesi yarın yapılacak ilk toplantıyla başlayacak

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “İlk kez ekonomik büyüme için ölçülebilir hedefler koyuyoruz” dedi.
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, devletin kısa, orta ve uzun vadeli stratejilere koordineli biçimde geçebilmesini sağlamak üzerine yapılandırılan projeyle ilgili ilk toplantı yarın Bedesten’de olacak. Kayıtlar 08.30’da başlayacak, açılış konuşmaları saat 09.00’da yapılacak. 
Projede turizm, tarım, özel sektör, enerji, yükseköğrenim, bilişim, sosyal refah, kamu gibi sekiz tematik alan var. Her tematik alan için sekizden fazla toplantı yapılacak ve sekiz ay sürecek süreç sonrasında ekonomik kalkınma odaklı stratejiler belirlenecek. 
STRATEJİLER TEK BİR PLAN HALİNE GETİRİLECEK
Bu stratejiler 2020 yılında tek bir plan haline getirilerek sektörel bazda hibe ve kredilerle desteklenecek,15 yıl için KKTC’nin hedeflenen ekonomik ve sosyal durumu tanımlanacak, somut ve ölçülebilir kalkınma hedefleriyle ekonomik büyüme planı oluşturulacak.
TAÇOY: “KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA BAŞLATTIK. İLK TOPLANTIMIZA SEKSENİN ÜZERİNDE KURUMU DAVET ETTİK”
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy konuyla ilgili değerlendirmesinde projenin Başbakan Ersin Tatar’ın vizyonu çerçevesinde başlatıldığını ve ilk kez Ekonomi Bakanlığı’nın ekonomik planlama yapma kararlılığında olduğunu söyledi. 
Taçoy, Başbakan’ın ekonomi kökenli olmasının böyle bir planlı ekonomiye geçişi de kolaylaştıracağını belirterek, ancak bu şekilde istikrarlı bir ekonomik büyümeye sahip olunabileceğine inanç belirtti.
“HER TEMATİK ALAN İÇİN BİR STRATEJİ ÇIKACAK”
Bakan Taçoy şunları kaydetti:
“Potansiyel ve imkan sağlayacak kapsamlı bir çalışma başlattık ve ilk kez ekonomik büyüme için ölçülebilir hedefler koyuyoruz ve bunu paydaşlarla yapıyoruz. İlk toplantımıza seksenin üzerinde kurumu davet ettik, partiler, sendikalar, dernekler, birlikler, üniversiteler ve uzmanlar da olacak… Bütün bu zahmetli yolculuğun ardından elimizde her tematik alan için bir strateji çıkacak. Bu stratejileri devlet olarak destekleyip ekonomik büyümenin istikrarlı bir şekilde oluşmasını sağlayacağız.”
Bakan Taçoy şöyle devam etti:
 “Vizyon 2035 olarak adlandırdığımız bu çalışma, gerek devlet kurumlarının gerekse dış paydaşların kalkınma yönünde ortaya koyduğu münferit çabalara eşgüdüm ve ivme katarak, lokomotif sektörlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasını, sosyal ihtiyaçların planlı ve zamanında karşılanmasını, kaynakların verimli ve etkin kullanılmasını amaçlıyor.”

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Anahtar Kelimeler:
EkonomiEnerji Bakanlığı
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