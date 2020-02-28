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Ekonomik Örgütler Platformu’ndan hastane için kampanya

Ekonomik Örgütler Platformu, “DR. BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİ HEPİMİZİNDİR” sloganı ile bir kampanya başlatıyor.

28 Şubat 2020 Cuma 18:08
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Ekonomik Örgütler Platformu’ndan hastane için kampanya

Ekonomik Örgütler Platformu, “DR. BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİ HEPİMİZİNDİR” sloganı ile bir kampanya başlatıyor.

Bu kampanya ile birlikte Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda gerçekleştirilecek canlı yayın programı ile, meydana gelen yangın olayında Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde ortaya çıkan hasarın giderilmesi ve yaraların en erken zamanda sarılması için ilk adım atılmış olacak.

Ekonomik Örgütler Platformu tarafından yapılan açıklamada Başbakanlık himayesinde Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası olarak görüş birliğine varıldığı ve yaşanan felakette devleti yalnız bırakmama yönünde karar alındığı belirtildi.

Ekonomik Örgütler Platformu açıklamasında manevi zarar yanında maddi zararın da büyük olduğu bu olaydan ancak el birliği ve dayanışma ile çıkılabileceği belirtilerek, “Biz örgüt olarak her aşamada elimizi taşın altına koymaya, hem maddi hem manevi desteğimizle tüm imkanlarımızı bu yaraları sarmak için seferber etmeye hazırız" denildi. Açıklamada şöyle devam edildi: "Bu vesile ile tarihi Bayrak Radyo Televizyon Kurumu yönetimi ile birlikte belirlenecek kısa bir vadede, bu seferberliğin ilk adımını atmaya hazır olduğumuzu kamuoyunun bilgisine getirmek istiyoruz. Bir kez daha, devletimize, milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Yaşanan elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileriz."

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