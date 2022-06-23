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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bir araya geldi.

Görüşmenin ardından ikili ortak basın açıklaması düzenledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ilk olarak Mersinlik’teki büyük yangın hakkında gelinen son aşamayla ilgili bilgiler verdi. Tatar, yoğun çalışmalar sonucunda yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve yangının akşam saatlerine doğru tamamen söndürülmesinin beklendiğini kaydetti.

“Geniş bir alan bu yangında kül oldu” diyen Tatar, tüm halka geçmiş olsun dileklerini iletti. Tatar, yangınların önüne geçilmesi için neler yapılabileceği konusunun masaya yatırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

‘Bu yangından dersler çıkarıldı’ diyen Tatar, yangın söndürme ile ilgili kapasitenin artırılacağını kaydetti.

“Ekonomik sıkıntılar geride kalacak”

Ülkedeki ekonomik sıkıntılara da değinen Tatar, bu konunun da görüşmede gündeme geldiğini, yaz döneminde yapılacak ekonomik açılımlarla sıkıntıların geride kalacağını umut ettiklerini belirtti. Tatar, Türkiye’nin verdiği desteğin önemine de vurgu yaptı.

Kıbrıs konusu… Somut önerilerimizi paylaşacağız

Görüşmede Kıbrıs sorununun da gündeme geldiğini kaydeden Tatar, şunları kaydetti:

“Kıbrıs konusu bağlamında Rum liderin bana gönderdiği bir mektup vardı, benim de ona bir cevabım oldu. Egemen eşitlik temelinde bu sürecin sürdürülebileceğini kendilerine ilettim. Somut önerilerimizi önümüzdeki günlerde kendilerine ileteceğim”.