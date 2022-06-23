Künye
Kıbrıs 35
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte paracılar cezaevine gönderildi
Sahte paracılar cezaevine gönderildi
Zanlının kanında uyuşturucu maddeye rastlandı
Zanlının kanında uyuşturucu maddeye rastlandı
Sahte emlakçı öğrenci çıktı!
Sahte emlakçı öğrenci çıktı!
Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Zorla kaçırdılar, tecavüz ettiler!
Zorla kaçırdılar, tecavüz ettiler!
Flaş Haber
Gönyeli'de feci kaza
Kapat

“Ekonomik sıkıntılar geride kalacak”

23 Haziran 2022 Perşembe 15:27
0 Okunma
“Ekonomik sıkıntılar geride kalacak”
banner48

CANLI AKTARIM

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bir araya geldi. 
Görüşmenin ardından ikili ortak basın açıklaması düzenledi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ilk olarak Mersinlik’teki büyük yangın hakkında gelinen son aşamayla ilgili bilgiler verdi. Tatar, yoğun çalışmalar sonucunda yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve yangının akşam saatlerine doğru tamamen söndürülmesinin beklendiğini kaydetti.
“Geniş bir alan bu yangında kül oldu” diyen Tatar, tüm halka geçmiş olsun dileklerini iletti. Tatar, yangınların önüne geçilmesi için neler yapılabileceği konusunun masaya yatırılması gerektiğini de sözlerine ekledi. 
‘Bu yangından dersler çıkarıldı’ diyen Tatar, yangın söndürme ile ilgili kapasitenin artırılacağını kaydetti. 
“Ekonomik sıkıntılar geride kalacak”
Ülkedeki ekonomik sıkıntılara da değinen Tatar, bu konunun da görüşmede gündeme geldiğini,  yaz döneminde yapılacak ekonomik açılımlarla sıkıntıların geride kalacağını umut ettiklerini belirtti. Tatar, Türkiye’nin verdiği desteğin önemine de vurgu yaptı. 
Kıbrıs konusu… Somut önerilerimizi paylaşacağız
Görüşmede Kıbrıs sorununun da gündeme geldiğini kaydeden Tatar, şunları kaydetti:
“Kıbrıs konusu bağlamında Rum liderin bana gönderdiği bir mektup vardı, benim de ona bir cevabım oldu. Egemen eşitlik temelinde bu sürecin sürdürülebileceğini kendilerine ilettim. Somut önerilerimizi önümüzdeki günlerde kendilerine ileteceğim”.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Töre: “Yangının söndürüleceğine dair umutlarımız arttı”
Töre: “Yangının söndürüleceğine dair umutlarımız arttı”
“Konukevi Projesi Protokolü” imzalandı
“Konukevi Projesi Protokolü” imzalandı
İşte yangının çıkış anı!
İşte yangının çıkış anı!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim