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Elektrik kabloları yangın çıkardı!

Son zamanlarda sık sık yaşanan yangınlara bugün  bir yenisi daha eklendi. 

06 Temmuz 2019 Cumartesi 16:24
Elektrik kabloları yangın çıkardı!

Çukurova köy meydanından ağıllar bölgesine giderken, Muhtar Yusuf Sofu’nun evi yanında, elektrik kablolarının kopması sonucu meydana gelen yangın köylüleri korkuttu. Yangına ilk müdahale eden Değirmenlik Belediyesi oldu.
Yangının çıkmasını fark ederek hemen Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i arayan Çukurova Muhtarı Yusuf Sofu, belediye ekipleri gelene kadar Çukurova sakinlerinden Mehmet Taçoy, Değirmenlik Belediyesi Meclis Üyesi ve Çukurova sakini Hasan Kunt ve Çukurova halkı ile birlikte yangını söndürmeye çalıştı. 
Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve ekibinin anında yangın yerine gelmesiyle birlikte ise söndürme çalışmaları hızlıca tamamlandı ve İtfaiye gelene kadar yangın kontrol altına alındı.
Başkan Ali Karavezirler, bugünkü yangında canla başla çalışan tüm Değirmenlik Belediyesi personeline, ayrıca, Çukurova Muhtarı Yusuf Sofu , Çukurova sakinlerinden Mehmet Taçoy, meclis üyesi Hasan Kunt ve tüm köylülere teşekkür etti…

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Son Güncelleme: 06.07.2019 16:30
Anahtar Kelimeler:
ElektrikYangın
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