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Elektrik kesintisi!

11 Ekim 2019 Cuma 10:04
Elektrik kesintisi!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün saat 08:30 ile yaklaşık 10:00 saatleri arasında; Akçay Köyü’nün kuzeyi, Aydın Zeytinyağı fabrikası, tesis ve su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bu sabah 09:30 ile yaklaşık 12:30 saatleri arasında; İncirli, Köprü, EKTAM Tesisleri ve bölgedeki su pompalarının da elektrik enerjisi kesik olacak.

Öte yandan, İncirli, Köprü, Ektam Tesisleri ve bölgedeki su pompalarında, bugün elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek Mağusa Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesintinin, 09:30 ile 12:30 saatleri arasında yapılacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
ElektrikKesintisiHaberKıbrıs
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