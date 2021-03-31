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Elektrik kesintisi!

KIB-TEK'in bakım onarım çalışmaları nedeniyle bugün bazı bölgelere elektrik verilemeyecek...

31 Mart 2021 Çarşamba 10:05
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Elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yarın Cengiz Topel Sanat Okulu ve civarında yaklaşık 3 saat boyunca elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Kıb-Tek tarafından yapılan yazılı açıklamada, “31 Mart Çarşamba günü yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle saat 09.00’dan yaklaşık saat 12.00’ye kadar; Cengiz Topel Sanat Okulu ve civarına elektrik verilemeyecektir” denildi. 

Güneşköy Ağıllar bölgesinde de kesilecek

Öte yandan Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 3 saat Güneşköy Ağıllar Bölgesi’ne elektrik verilemeyecek.  Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan ( KIB-TEK) verilen bilgiye göre, kesinti 10:00 ile 13:00 saatleri arasında olacak. 

Ilgaz bölgesinde kesinti olacak

Kıb-Tek Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre Ilgaz bölgesine, 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

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