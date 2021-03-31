Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yarın Cengiz Topel Sanat Okulu ve civarında yaklaşık 3 saat boyunca elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Kıb-Tek tarafından yapılan yazılı açıklamada, “31 Mart Çarşamba günü yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle saat 09.00’dan yaklaşık saat 12.00’ye kadar; Cengiz Topel Sanat Okulu ve civarına elektrik verilemeyecektir” denildi.

Güneşköy Ağıllar bölgesinde de kesilecek

Öte yandan Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 3 saat Güneşköy Ağıllar Bölgesi’ne elektrik verilemeyecek. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan ( KIB-TEK) verilen bilgiye göre, kesinti 10:00 ile 13:00 saatleri arasında olacak.

Ilgaz bölgesinde kesinti olacak

Kıb-Tek Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre Ilgaz bölgesine, 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.