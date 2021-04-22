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Elektrik kesintisi!

Kıb-Tek'ten verilen bilgiye göre Vadili köyünde bugün 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

22 Nisan 2021 Perşembe 09:20
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Elektrik kesintisi!

Elektrik Kurumu Mağusa Bölge Amirliği açıklamasına göre alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında; Vadili Ağıllar Bölgesi, Kudret Yem Sanayi ve Eler Tavukçuluk bölgesine elektrik verilemeyecek.

Öte yandan Kıb-Tek, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Girne’ye bağlı Bahçeli köyüne 6 saat elektrik verilemeyeceğini bildirdi.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, kesinti 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında yapılacak.

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