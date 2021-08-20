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Elektrik kesintisi!

Lefkoşa’nın bazı bölgelerine bugün 5 saat boyunca elektrik verilemeyecek.

20 Ağustos 2021 Cuma 08:32
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Elektrik kesintisi!

Lefkoşa’da Metehan Sınır Kapısı ile Vedat Benzinci’nin güney kısmında kalan bölgelere, bugün yaklaşık 5 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Lefkoşa Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, bugün, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında, Metehan Sınır Kapısı ile Vedat Benzinci’nin güney kısmında kalan bölgelerde elektrik kesintisi olacak.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.

Son Güncelleme: 20.08.2021 16:21
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