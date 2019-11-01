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Elektrikte ‘Kış Tarifesi’

01 Kasım 2019 Cuma 14:18
Elektrikte ‘Kış Tarifesi’

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun uygulamaya koyduğu 3 zamanlı “Kontrol Sizde Tarifesi”nde, kış dönemine geçildi.
Kış tarifesi ile ücretler değişmeksizin, zaman periyotlarının başlangıç ve bitiş saatleri yeniden düzenlendi
Buna göre Kış tarifesinde hafta içi yoğun olmayan saatler ;
22.00-07.00, normal saatler 07.00-17.00, yoğun saatler ise 17.00-22.00

Hafta sonu ve tatillerde ise yoğun olmayan saatler 24.00-07.00

Normal Saatler 22.00-24.00 ve 07.00-17.00

Yoğun saatler 17.00-22.00 olarak belirlendi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, 3 Zamanlı Kontrol Sizde Tarifesi’nde, zaman periyotlarını yaz ve kış dönemi olmak üzere yılda iki kez değiştiriyor.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Kış TarifesiElektrik
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