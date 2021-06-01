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Elektrikte yaz tarifesi başladı

En ucuz saatler hafta içi 23.00-09.00; hafta sonu ve diğer resmi tatil günlerinde ise 02.00-09.00 olacak.

01 Haziran 2021 Salı 15:38
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Elektrikte yaz tarifesi başladı

Elektrikte yaz tarifesi dönemi, bugün başladı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun “üç zamanlı kontrol sizde” uygulaması uyarınca, kış ve yazda farklı tarifeyle elektrik tüketen aboneler, bugünden itibaren yaz tarifesine geçecek.

31 Ekim’e kadar sürecek yaz tarifesinde en ucuz saatler hafta içi 23.00-09.00; hafta sonu ve diğer resmi tatil günlerinde ise 02.00-09.00 olacak. En yüksek ücretin ödeneceği zaman dilimleri hafta içi 09.00-18.00; hafta sonları ise 14.00-18.00. Normal saatler olarak tarifelendirilen hafta içi 18.00-23.00, hafta sonları ve resmi tatillerde ise 09.00-14.00 ve 18.00-02.00 arasında da farklı ücret uygulanacak.

Hafta içi yoğun olmayan saatlerdeki tarifeye göre elektriğin kilowatt/ saat ücreti 0,6508 TL, normal saatlerdeki ücret 0,9873 TL; yoğun saatlerin ücreti ise 1,2908 TL. Hafta sonu ve resmi tatillerde ise yoğun olmayan saatlerde kilowatt/saat ücreti 0,6308 TL, normal saatler 0,9873 TL ve yoğun saatler ise 1,2708 TL olarak uygulanacak. 

Son Güncelleme: 01.06.2021 16:36
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