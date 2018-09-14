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Emlak vergilerinin 1 Ekim 2018, meslek vergilerinin 31 Ekim 2018 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor

 Gazimağusa Belediyesi, Taşınmaz Mal Vergisi’ne ilişkin 2018 yılı ikinci taksit bildirimlerinin mal sahiplerine gönderildiğini ve son ödeme tarihinin 1 Ekim Pazartesi olduğunu hatırlattı.

14 Eylül 2018 Cuma 15:26
Emlak vergilerinin 1 Ekim 2018, meslek vergilerinin 31 Ekim 2018 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye sınırları içinde faaliyet gösteren serbest meslek sahipleri, şirket ve ortaklıklar ile bunların şubelerinin 2018 yılı meslek vergilerinin son ödeme tarihinin ise 31 Ekim olduğu bildirildi.

EMLÂK VERGİLERİNİN 2. TAKSİTİNİN SON ÖDEME TARİHİ 1 EKİM 

İlk taksiti Nisan ayı sonuna kadar ödenmiş olması gereken taşınmaz mal vergisinin, ikinci taksitinin de, herhangi bir gecikme zammına maruz kalmaması için, zamanında ödenmesi gerekiyor. 

İkinci taksit için yasal ödeme süresi 30 Eylül’de dolmasına rağmen, 1 Ekim Pazartesi günü cezasız ödeme yapılabilecek. Ödemesi yapılmayan taksitler, ceza tutarlarıyla birlikte tahsil edilecek. 

MESLEK VERGİLERİNİN SON ÖDEME TARİHİ 31 EKİM 

Gazimağusa Belediyesi 51/95 sayılı Belediyeler Yasası gereğince Gazimağusa Belediye sınırlarında faaliyet gösteren serbest meslek sahipleri, şirket ve ortaklıklar ile bunların şubelerinin 2018 yılı meslek vergilerinin tarhiyatını yaparak listeleri askıya aldı. 

Meslek vergilerine itiraz süresinin 20 gün olduğunu kaydeden belediye yetkilileri, Meslek Vergilerinin en son ödeme tarihinin ise 31 Ekim olduğu, bu tarihten sonra yapılacak ödemelere gecikme zammı uygulanacağı bildirildi. 

Askıya alınan listelere itiraz etmek isteyen mükellefler yasa gereği, 20 gün içerisinde dilekçelerini, 2017 yılı için Gelir ve Vergi Dairesi'ne sunmuş oldukları brüt gelirlerini, şirket ve ortaklıklar ise 2017 yılı Kurumlar Vergisi'ne matrah teşkil eden gelirlerini Gazimağusa Belediyesi'ne sunmaları gerekiyor.

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Gazimağusa BelediyesiEmlak VergileriMeslek VergileriTaşınmaz Mal VergisiGündemKıbrıs
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