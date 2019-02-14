En çok yağış Çayönü'ne düştü

Meteoroloji Dairesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 13-14 Şubat 08:00 – 08:00 (L) arası gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:



“Çayönü: 20 kg/m²; Dipkarpaz:16 kg/m²; Ercan, Akdoğan, Geçitkale:12 kg/m²; Mallıdağ:11 kg/m²; Yenierenköy, Ziyamet:10 kg/m²; Çayırova, Lefkoşa, Beyarmudu, Yakın Doğu Üniversitesi, Sipahi, Kırıkkale, Taşkent:8 kg/m²; Tatlısu, Vadili, Kozanköy, Beylerbeyi: 7 kg/m²; Akıncılar, Devlet Üretme Çiftliği, Gaziveren, Güzelyurt:6 kg/m².”



Diğer yerlerde ise 1 ile 5 kg/m² arası yağış kaydedildi.