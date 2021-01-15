Enerji Bakanlığı bütçesi onaylandı

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi, Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinden geçti.

Meclis Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığında toplanan Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmelerini bugün tamamlayacak.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin bugünkü gündeminde Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı Bütçeleri ile Gelirler Bütçesi bulunuyor.

Komite bugün ilk olarak Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesini görüştü. 157 Milyon 954 Bin 400 TL tutarındaki ödeneği oyçokluğu ile onayladı.

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesine ilişkin yapılan oylamada, UBP Grubu Milletvekilleri kabul, CTP ve HP Grubu Milletvekilleri ise ret oyu verdi. UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda yapılan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Menteş Gündüz, Yasemi Öztürk, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, Fazilet Özdenefe ve Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu da katıldı.