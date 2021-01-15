Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kız arkadaşını tekmeledi, burnunu kırdı
Kız arkadaşını tekmeledi, burnunu kırdı
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!

Enerji Bakanlığı bütçesi onaylandı

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Bütçesi Komite’den geçti.

15 Ocak 2021 Cuma 15:05
519 Okunma
Enerji Bakanlığı bütçesi onaylandı

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi, Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinden geçti.

Meclis Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığında toplanan Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmelerini bugün tamamlayacak.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin bugünkü gündeminde Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı Bütçeleri ile Gelirler Bütçesi bulunuyor.

Komite bugün ilk olarak Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesini görüştü. 157 Milyon 954 Bin 400 TL tutarındaki ödeneği oyçokluğu ile onayladı.

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesine ilişkin yapılan oylamada, UBP Grubu Milletvekilleri kabul, CTP ve HP Grubu Milletvekilleri ise ret oyu verdi. UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda yapılan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Menteş Gündüz, Yasemi Öztürk, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, Fazilet Özdenefe ve Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu da katıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş kazası: 33 yaşındaki şahıs ağır yaralı
İş kazası: 33 yaşındaki şahıs ağır yaralı
Aşı için 65 yaş üstünden e-posta istendi
Aşı için 65 yaş üstünden e-posta istendi
Soğuk hava geliyor!
Soğuk hava geliyor!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim