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Enver Bozkurt hayatını kaybetti

Cengiz Topel Hastanesi Hemşiresi, KTHEB Yönetim Kurulu Üyelerinden Enver Bozkurt bu sabah Türkiye'de tedavi gördüğü Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

10 Ocak 2021 Pazar 10:14
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Enver Bozkurt hayatını kaybetti

Cengiz Topel Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan, Kıbrıs  Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği (KTHEB) Yönetim Kurulu Üyelerinden Enver Bozkurt bu sabah tedavi gördüğü Yeni Yüzyil Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde hayata veda etti. KTHEB'ten yapılan yazılı açıklamada acı kayıp için üzüntüleri bildirirken Enver Bozkurt'un ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

Tedavi için İstanbul'a gönderilmişti

Bozkurt belli bir süre önce beyninde oluşan rahatsızlığın tedavisi için İstanbul’da bulunan Gaziosmanpaşa Hastanesi yoğun bakımında tedavi altına alınmıştı.

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