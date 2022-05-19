EÖP: Maksadını aşan eylemlerin, hiçbirimize faydası yoktur

EÖP’ten yapılan açıklamada eylemde açılan pankartların Kıbrıs Türk halkının iradesini temsil etmediği vurgulandı.

Ekonomik Örgütler Platformu’nun açıklaması şöyle:

Ülkemizin zor günlerden geçtiği bir gerçek. Pandemi, arkasından gelen ekonomik kriz ve Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması ile tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koşullar zorlaşmıştır.

Bu zor günleri, hiçbir ayrım yapmadan dayanışma içerisinde aşacağız. Böylesi bir dönemde, nefreti körükleyen, ülke siyasi gerçekleri ile bağdaşmayan, Kıbrıs Türkünün ortaya koyduğu varoluş mücadelesi ile uzaktan yakından alakası olmayan söylem ve eylemlerden uzak durmamız gerekiyor.

Dün yapılan eylemde açılan bazı pankartlar ve atılan bazı sloganlar kesinlikle kabul edilemez.

Kıbrıs Türkünün Anavatan Türkiye ile arasında derin ve kopmaz bağlar vardır.

Bu gerçeği kimse değiştiremez.

Dünkü eylemde taşınan pankart ve atılan sloganları esefle kınıyoruz. Kıbrıs Türk halkı ile Anavatan Türkiye’nin arasını bu tür eylemlerle kimse açamaz.

Ülkede elbette ki ekonomik durumun düzelmesi, ayakta duran bir ekonomi yaratılması, demokrasinin gelişmesi için her alanda mücadele etmek en temel haktır. Ancak, maksadını aşan eylemlerin, siyasi içerik ve mesajların hiç kimseye, hiçbirimize bir faydası yoktur.

Bunlar ancak, küçük bir azınlığın kendi kendini tatmin etmesinden öteye gitmeyen hareketlerdir ve Kıbrıs Türkünün iradesini yansıtmaz.

Bizler ülkede her türlü hak mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğiz ancak, Kıbrıs Türk halkının iradesini hedef alan dün yapılan eylemi, atılan sloganları, taşınan pankartlar üzerinden verilmek istenen mesajları kınıyoruz.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

Kıbrıs Türk Sanayi Odası

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği