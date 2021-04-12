Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu Çalışanları Sendikası (Kamusen), Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen) ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) tarafından yapılan ortak açıklamada, grevin 08.30’da başlayacağı bildirildi.
Ercan Havaalanı’nda Süresiz Greve Gidiliyor
“Hayat Pahalılığı ödeneğinin durdurulmaması ve adaletsizlikle haksızlıkların giderilmesi” talebiyle eylemler başlatan 6 sendika, Maliye Bakanı ile yapılan toplantıda bir uzlaşıya varılamadığını; dolayısıyla yarın Ercan Havaalanı’ndaki Sivil Havacılık Dairesi birimlerinde süresiz grev başlatacağını duyurdu.
12 Nisan 2021 Pazartesi 17:34
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