Ercan Havaalanı’nda Süresiz Greve Gidiliyor

“Hayat Pahalılığı ödeneğinin durdurulmaması ve adaletsizlikle haksızlıkların giderilmesi” talebiyle eylemler başlatan 6 sendika, Maliye Bakanı ile yapılan toplantıda bir uzlaşıya varılamadığını; dolayısıyla yarın Ercan Havaalanı’ndaki Sivil Havacılık Dairesi birimlerinde süresiz grev başlatacağını duyurdu.