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Ercan Havaalanı’nda Süresiz Greve Gidiliyor

 “Hayat Pahalılığı ödeneğinin durdurulmaması ve adaletsizlikle haksızlıkların giderilmesi” talebiyle eylemler başlatan 6 sendika, Maliye Bakanı ile yapılan toplantıda bir uzlaşıya varılamadığını; dolayısıyla yarın Ercan Havaalanı’ndaki Sivil Havacılık Dairesi birimlerinde süresiz grev başlatacağını duyurdu.

12 Nisan 2021 Pazartesi 17:34
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Ercan Havaalanı’nda Süresiz Greve Gidiliyor

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu Çalışanları Sendikası (Kamusen), Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen) ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) tarafından yapılan ortak açıklamada, grevin 08.30’da başlayacağı bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Ercan HavaalanıGrev
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