Ercan Havalimanı’nda 4 milyonuncu yolcu coşkusu

Ercan Havalimanı’nda 2018 yılının son günlerinde dört milyonuncu yolcunun aşılması nedeniyle T&T Havalimanı İşletmeleri havalimanında kısa bir tören düzenledi

Ercan Havalimanı’na 2018’de gelen yolcu sayısının 4 milyonu aşması nedeniyle havalimanında tören düzenledi ve seçilen bir şanslı aile çiçeklerle karşılanarak hediyeler verildi.

Norveç’te yaşayan ve İstanbul’dan KKTC’ye yeni yıl tatilini geçirmek için gelen Mehmet Karakuş eşi Şerife Karakuş ve küçük oğulları Mehmet Emir Karakuş ailesi uçaktan indikten sonra pasaport kontrolünden geçmesinin ardından büyük bir sürprizle karşılaştı. Kendilerine verilen çiçekler ve atılan konfetiler arasında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ercan Havalimanı’na 2018’de gelen 4 milyonuncu yolcu sayısının aşılması nedeniyle düzenlenen törene T&T Ercan Havalimanı işletmeciliği Genel Müdür Yardımcısı Şevki Turanlı T&T Müdür ve çalışanları ile Türk Hava Yolları yetkilileri katıldı.

T&T Havalimanı İşletmeleri, Ercan Havalimanı’na, Türk Hava Yolları’nın TK 968 sefer sayılı İstanbul’dan gelen uçağında dört milyonuncu yolcu sayısının aşılması ile Mehmet Karakuş ve ailesine Türk Hava Yolları’ndan çift kişilik Türkiye gidiş- dönüş uçak bileti ve Lefkoşa Golden Tulip Otel’den hafta sonu iki kişilik konaklamadan oluşan paket hediye etti.

Norveç’te yaşayan Mehmet Karakuş, “Adeta şok olduk. Dört milyonuncu yolcu sayısının aşılması ile bize yapılan bu sürpriz çok güzel. İnanılmaz ama bir o kadar da güzel bir his. T&T ailesine bu sürprizleri için çok teşekkür ederim. Eşim Şerife ve oğlum Mehmet Emir Karakuş yeni yıl tatilini geçirmek üzere adaya geldik. Böylesine bir olay ilk başımıza geldi. Bunun kuzey Kıbrıs’ta yaşanması ise ayrı bir duydu ifade ediyor. Çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

T&T Ercan Havalimanı işletmeciliği Genel Müdür Yardımcısı Şevki Turanlı, dört milyonuncu yolcu sayısının aşılması nedeniyle bir Karakuş ailesine hediye paketi sundu ve aileye şans getirmesini diledi.

4 milyon hedefimizi yakaladık

T&T Ercan Havalimanı işletmeciliği Genel Müdürü M.Serhat Özçelik, ise yaptığı açıklamada 4 milyon yolcu kapasitesinin aşılmasının gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Özçelik, bunun KKTC hava ulaşımı ve turizmi için özel ve tarihi sonuç olduğunu ifade ederek, Kuzey Kıbrıs’ın hava trafiği trendinin yükseliş gösterdiğini, 2018 yılı sonunda hedefledikleri dört milyon yolcu rakama ulaştıklarını ifade etti.

Özçelik, “Ercan’ın işletmesini aldığımız altı yıl boyunca bugüne kadar toplam 20 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verdik. 2018 yılında 4 milyonuncu yolcu sayısına ulaşmak için T&T olarak çok çalıştık ve yolcularımıza en iyi, en güvenli hizmeti vermeye özen gösterdik. Bunun için de hiç bir fedakârlıktan kaçınmadık. Bu çabalarımızın neticelerini görmekten de mutluluk ve gurur duyuyoruz.

Bu çalışmalarımıza ilaveten turizm ve eğitim adası olarak adamıza turist getiren havayollarımıza, ülke turizmine katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza özellikle incoming yapan turizm firmalarına, otellerimize, üniversitelerimize, ayrıca sağladıkları hizmette turizme destek olan ulaşım firmalarına katkıda bulunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Turizm ve Çevre Bakanlığı ise yaptığı çalışmaları da pozitif bulduğumuzu da belirtmek isterim.”

Yeni Ercan modern mimarisi ile gelecek

Özçelik, 2016 Ekim ayında başlayan ve son teknoloji ile donatılacak olan doğa dostu yapısı ve modern mimarisi ile göz dolduracak yeni Ercan Havalimanı inşaatının ise hızla devam ettiğini kaydetti.

128 bin 835 metrekare olacak yeni havalimanında 2 bin 560 metrekare duty Free alanları, 33 bin 688 metrekare yolcu sirkülasyon alanlarının yer alacağını ifade eden Özçelik, 171 bin metrekare yeni apron ve 8 körük yer alacak yeni Ercan Havalimanı’nda ayrıca 1500 araçlık kapalı, 1000 araçlık ise açık otoparklar bulunacağını belirtti.

Yeni Ercan’ın yeni pist uzunluğunun ise 2 bin 755’den 3 bin 200 metrekareye çıkacağını anlatan Özçelik, yolcu konforu ve rahatlığı ile de ön planda olacağını ifade etti.

Yeni havalimanın yeni istihdamları da beraberinde getirirken, altyapı ve teknik özellikleriyle de havacılık alanında örnek bir proje konumunda olduğuna dikkat çeken Özçelik, Dünya’daki çağdaş havalimanlarında en son kullanılan teknolojileri de yolcuların hizmetine sunacaklarını kaydetti.

Özçelik, “T&T Havalimanı işletmeciliği ekibi olarak havalimanının çehresini değiştirmenin Ada’nın çehresini değiştirmek olduğu bilinci ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Bugün 2018’in son günü olması vesilesiyle acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakarak yeni bir yıla umutlarla girileceğini de kaydeden Özçelik, yolcuların yanında KKTC ve Türkiye halkı ile tüm insanlığa yeni senenin sağlık, huzur, mutluluk ve esenlik getirmesini diledi.