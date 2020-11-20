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Erdoğan: Olumsuz hava nedeniyle Teknecik’deki santraller koruma amaçlı durduruldu

Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, olumsuz hava koşulları nedeniyle Teknecik’deki üretimin koruma amaçlı durduğunu açıkladı.

20 Kasım 2020 Cuma 16:01
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Erdoğan: Olumsuz hava nedeniyle Teknecik’deki santraller koruma amaçlı durduruldu

Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, olumsuz hava koşulları nedeniyle Teknecik’deki üretimin koruma amaçlı durduğunu açıkladı.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, Girne bölgesinde meydana gelen fırtına, dolu ve şiddetli rüzgarın Teknecik santralinde zarara neden olduğunu  belirtti.

Erdoğan, Teknecik santralinde yüksek gerilim hatlarının ve Trafo merkezinin içindeki cihazların zarar gördüğünü kaydederek, hortum ile birlikte havalanan demir saçların elektrik direkleri ve hatlarına vurarak kısa devre yaptırdığını ve zarara yol açtığını kaydetti.

Girne, Dikmen, Alayköy, Yılmazköy ve Boğaz’a elektrik verilemediğini söyleyen Erdoğan, ekiplerin müdahaleye başladığını ve 4-5 saat içerisinde elektrik verilebilmesi için gerekli çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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