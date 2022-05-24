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Erhan Arıklı: Bu bir reform hükümetidir, umarım yardımcı olursunuz

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Bu bir reform hükümetidir, şu veya bu şekilde gerçekleşecek... Umarım yardımcı olursunuz birlikte yapalım” ifadelerini kullandı.

24 Mayıs 2022 Salı 15:33
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Erhan Arıklı: Bu bir reform hükümetidir, umarım yardımcı olursunuz

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu kürsüsünden açıklamalarda bulundu.

İmzalanan protokolün tartışmalara yol açmasının normal olduğunu kaydeden Arıklı, 10 defa protokol, 100 civarı da bakanlıklar arasında anlaşma imzalandığını ancak neredeyse hiçbirinin uygulanmadığını söyledi.

Arıklı, TC ile yapılan anlaşmaların bir kesim tarafından hoş karşılanmadığını kaydederek, AB’nin de Güney Kıbrıs için benzer bir uygulamaya gittiğini ve bu reçete uygulandıktan sonra ekonominin düze çıktığını belirtti.

Arıklı, yıllardır ötelenen, halının altına itilen sorunlarla yüz yüze olunduğunu dile getirerek, “umarım ki bu protokolü zamanında uygulayabiliriz” dedi.

Erhürman’ın, protokolün içerisinde mali ve ekonomik olmayan düzenlemeler olduğu iddiasına da “her zaman oluyor" diyen Arıklı, çalışma saatleri ve hasta hakları bilişim yasaları gibi konuların da protokolde yer aldığını, Erhürman’ın da Recep Akdağ’la uygulama protokolüne imza attığını söyledi.

Arıklı, “Bu bir reform hükümetidir, şu veya bu şekilde gerçekleşecek umarım yardımcı olursunuz birlikte yapalım” dedi.

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