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Erhan Arıklı'dan çok tartışılacak değerlendirme!

25 Ağustos 2021 Çarşamba 18:47
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Erhan Arıklı'dan çok tartışılacak değerlendirme!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda eylem düzenledi.

Eylem sırasında basın açıklamasına katılan CTP Milletvekili Asım Akansoy ile polis arasında gerginlik yaşandı.

Akansoy, görev başında olan polis memuruna, “Sen bana dokunamazsın” diyerek polisle münakaşaya girdi. 

Gündem Kıbrıs'ın konuyla ilgili haberi üzerine YDP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da yorum yaptı. 

Arıklı, haberi alıntılıyarak,  "Bunu bir YDP Milletvekili yapsaydı, şimdiye çoktan linç edilmişti..." değerlendirmesini yaptı

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