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Erhan Arıklı: Maraş'tan daha büyük müjde mi olur?

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs'ta verdiği müjdelere gelen eleştirileri işaret ederek, "Maraş'tan daha büyük müjde mi olur?" dedi.

21 Temmuz 2021 Çarşamba 10:04
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Erhan Arıklı: Maraş'tan daha büyük müjde mi olur?

Sosyal Medya

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs'ta verdiği esas müjdenin "Maraş" olduğunu vurguladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Erdoğan'ın müjdesine gelen tepkileri eleştiren Arıklı, Maraş'tan daha büyük müjde mi olur...? Birileri hala Sayın Erdoğan'ın Kıbrıs ziyaretindeki müjde meselesini, 'Külliye, Millet Bahçesi ve Yeni Meclis Binası'ndan ibaret sanıyorlar. Akıllarınca bunu da 'Ti'ye alıyorlar" dedi.

"Oysa asıl müjde Maraş. Onu gözden kaçırıyorlar. Maraş'ın önemli bir bölümü, askeri bölge olmaktan çıkarıldı ve TMK ya devredildi" diyen Arıklı, böylece 47 yıl önceki Barış Harekatı'ndan sonra ikinci büyük adımın atıldığını söyledi.

Arıklı'nın paylaşımının devamında şu sözler yer aldı:

"Birincisi KKTC'nin ilanı, ikincisi ise BM kararına uygun olarak kapalı tutulan Maraş'ın, Türk yönetiminde eski sahiplerinin kullanımına açılması idi.

Peki Sayın Erdoğan bunu niçin Meclis'te yaptığı konuşmada açıklamadı?

Tahminim, diplomatik çevreler bu açıklamanın Sayın Tatar tarafından yapılmasının daha uygun olacağını düşündüler...

Nitekim Sayın Tatar da bunu ertesi gün, yani 20 Temmuzda açıkladı.

Birileri hala Külliye, Meclis falan diyerek meseleyi anlamamaya ve oyalanmaya devam etsin. Biz en büyük müjdemizi aldık. Yola devam ediyoruz..."

Anahtar Kelimeler:
Erhan ArıklıRecep Tayyip Erdoğa
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