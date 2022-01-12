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Erhan Arıklı’dan ‘tüp gaz’ açıklaması

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, tüp gaza yönelik bir açıklama yaparak, "Krizin ana nedeni 15 TL’lik kârı tedarikçi ile dağıtıcı firmaların kendi aralarında paylaşmak istemeleri ve marketçileri gaz pazarından dışlama çabasıdır" dedi.

12 Ocak 2022 Çarşamba 20:56
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Erhan Arıklı’dan ‘tüp gaz’ açıklaması
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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, eski Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya üzerinden tüp gaza ilişkin bir açıklama yaptı.

Arıklı, ülkeye akaryakıt ve gaz getiren iki tedarikçi firmanın bulunduğuna işaret ederek, iki firmanın özel olduğunu, piyasada tekel oluşturduklarını ve gaz fiyatlarını istedikleri gibi belirleyebildiklerine işaret etti.

Arıklı, “Biz bunun yanlış olduğunu tüp gaz gibi bir ehemmiyetli bir emtianın fiyatının iki firmanın insafına bırakılmayacağı düşüncesi işe 19 Ocak 2021 tarihinde ‘Tüp gazı Denetimli Mal’ olarak ilan ettik ve devlet olarak gaz fiyatlarını bizim belirleyeceğimizi söyledik. Bakanlık olarak tüp gazın uluslararası satış fiyatını da göz önünde bulundurarak gerek tedarikçi gerek dağıtıcı ve gerekse marketlere kendi aralarında paylaşmaları kaydı ile 15 TL pay bıraktık” dedi.

Tedarikçi iki firmanın ve dağıtım firmalarının başlangıçta marketlere 3,5 TL kâr bırakırken zaman içerinsinde bunu 1 TL’ye düşürdüklerini belirten Arıklı, “Marketler de bunun üzerine tüp gaz satmaktan vazgeçmeye başladı. Çünkü özellikle kredi kartı satışlarında ödedikleri komisyon elde ettikleri kârdan daha fazlaydı” ifadelerini kullandı.

“BAKANLIĞIN DEVREYE GİREREK BİR HAKEM ROLÜ OYNAMASI GEREKİYOR”

“Bugün gelinen krizin ana nedeni bu 15 TL’lik kârı tedarikçi ile dağıtıcı firmaların kendi aralarında paylaşmak istemeleri ve marketçileri gaz pazarından dışlama çabasıdır” diyen Arıklı, şöyle devam etti:

“Dağıtıcı firmalar zaten telefonla sipariş alıp, ekstradan servis parası almak ve bu şekilde kârlarını artırmak istiyorlar. Burada Bakanlığın devreye girerek bir hakem rolü oynaması gerekiyor...”

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