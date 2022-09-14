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Erhürman: Bırakın uzlaşmayı, uzlaşı arayışı dahi olmadı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu'nun katıldığı bir TV programında söyledikleri ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

14 Eylül 2022 Çarşamba 12:32
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Erhürman: Bırakın uzlaşmayı, uzlaşı arayışı dahi olmadı


Hasipoğlu'nun bir  TV programında "Uzlaşıya varıldıktan sonra konu Anayasa Mahkemesi’ne taşındı, böylece Anayasa’yı ihlal ettiler. CTP, Anayasa Mahkemesi’nden geri dönen yasa sonrasında ülkeyi ne hale soktuklarını anladılar" ifadelerini kullandığını belirten Erhürman, Hasipoğlu'nun kafasının fena halde karışık olduğunu söyledi. 

Tufan Erhürman'ın açıklamasının tamamı şöyle:

Sn. Hasipoğlu'nun, katıldığı bir TV programında söyledikleriyle ilgili şöyle bir haber var:

"Yasa ile ilgili uzlaşı sağlanabilmesi için komite kurulduğunu ve yasayla ilgili muhalefetle ortak uzlaşıya varıldığını ifade eden Hasipoğlu, 'Uzlaşıya varıldıktan sonra konu Anayasa Mahkemesi’ne taşındı, böylece Anayasa’yı ihlal ettiler. CTP, Anayasa Mahkemesi’nden geri dönen yasa sonrasında ülkeyi ne hale soktuklarını anladılar' "...

Başka herhangi bir sözcük kullanmamak için, Sn. Hasipoğlu'nun kafasının fena halde karışık olduğunu söylemekle yetineceğim.

1. Kurulan ad hoc komitede uzlaşıya varılan tek konu "kriterler" konusudur. Başka herhangi bir uzlaşıya varılmamıştır. CTP, Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğimiz "Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası"nın tek bir maddesine bile Komite'de veya Genel Kurul'da olumlu oy vermemiştir.

2. Halihazırda Anayasa Mahkemesi'ne götürüp iptal ettirdiğimiz, belediye seçimlerini Anayasa'ya aykırı bir biçimde erteleyen Yasa ile ilgili olarak ise, bırakın uzlaşmayı, uzlaşı arayışı dahi olmamıştır. Meclis'te kendilerini defalarca Anayasa'ya aykırılık konusunda uyarmış olmamıza rağmen, 27 parmakla Anayasa'ya aykırı olduğunu bile bile Yasa'yı geçirmişlerdir. Nitekim Anayasa Mahkemesi bu Yasa'yı iptal etmiştir.

3. Meclis'teki "hükumet"e mensup milletvekillerinin oylarıyla geçen Yasa Mahkeme tarafından açık Anayasa ihlali saptamasıyla iptal edildikten sonra bizim Anayasa'yı ihlal ettiğimizi söylemek anlaşılması asla mümkün olmayan, "kafa karışıklığı"nın da ötesinde, tanımlayamayacağım bir iddiadır.

4. "CTP, Anayasa Mahkemesi’nden geri dönen yasa sonrasında ülkeyi ne halde soktuklarını anladı" iddiası ise evlere şenlik! CTP size zaten defalarca, bunu yaparsanız ülke kaosa girecek dedi. Ülkeyi bu hale sokmayın dedi. CTP ne dediyse o oldu ve siz ülkeyi kaosa soktunuz. Uzlaşma arıyoruz derken, bu kadar sorumsuzluktan sonra hiç olmazsa şimdi susup yarattığınız kaosun giderilmesi için samimiyetle istişare edeceğinize "hem suçlu hem güçlü" olma çabalarınız gülünç olmanın ötesine geçmiyor!

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