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Erhürman: "Gerçekten inanılır gibi değil"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükumetin hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam ettiğini söyledi.

22 Haziran 2020 Pazartesi 18:13
882 Okunma
Erhürman: "Gerçekten inanılır gibi değil"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hükümetin hiçbir şey olmamış gibi davranmaya ve davranılmasını istemeye devam ettiğini söyledi.

“Gerçekten inanılır gibi değil” şeklinde konuşan Erhürman’ın açıklaması şu şekilde:

“Bugün Meclis'te öğrendiklerimiz:

  1. Bakanlar Kurulu kararı olmaksızın ülkeye giriş yapılmasının hukuka aykırı olduğu bakanlar tarafından da biliniyor (bir bakan tarafından kürsüden söylendi).
  2. Buna karşın Bakanlar Kurulu kararı olmaksızın giriş sadece meşhur jet olayında olmadı. Benzer biçimde hukuka aykırı olan başka girişler de var (bir bakan tarafından kürsüden söylendi).
  3. Gümrük görevlisi uçağın geleceğine dair sözlü bilgi aldı, dahası Sivil Havacılık Dairesi hava alanındaki tüm birimlere sistem aracılığı ile bilgi verdi (Sn. Denktaş'ın kürsüden okuduğu polis raporundan). Ama buna rağmen girişte gümrük kontrolü yapılmadı.
  4. Girişte Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'nden iki personel yolcuların ve mürettebatın ateşini ölçtü. Ancak nasıl olduysa Sağlık Bakanlığı'nın Girne Kaza Sorumlusu Sıhhiye Müfettişi'nin yolcularla ilgili hiçbir bilgisi yoktu (Sn. Denktaş'ın okuduğu polis raporu).
  5. Yolcular karantina oteli olmayan bir otele götürüldü (Sn. Denktaş'ın okuduğu polis raporu).
  6. İlgili kişiler Lapta'da hiçbir faaliyette bulunmadı (Sn. Tatar kürsüden söyledi)
  7. İlgili kişiler Girne'de alışveriş yaptı, yemek yedi, Gazimağusa'da PCR yapmak istedi, Hastane'ye ilk gidişte PCR testi olmadığı için yapılamadı. Ertesi gün Hastane'de PCR testi yapıldı. İlgili kişiler İskele'de lojmanda kaldı ve Gazimağusa'da kahvaltı etti (Sn. Denktaş'ın okuduğu polis raporu). Bütün bunlar Sağlık Bakanı'nın karantinada olduklarını sandığı ortamda oldu.
  8. İlgili kişilerin temas ettikleri kişiler karantinaya alınmadı, teste tabi tutulmadı (Sn. Sağlık Bakanı'nın sorulan soru üzerine verdiği yanıt).

Kısacası, nereden tutarsak elimizde kalıyor ve defalarca sormamıza karşın alamadığımız bilgiler bir bir açığa çıkarken hükumet hiçbir şey olmamış gibi davranmaya ve davranılmasını istemeye devam ediyor. Gerçekten inanılır gibi değil!!!”

Anahtar Kelimeler:
Tufan Erhürman
Yorumlar
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Vatandaş 2020-06-22 18:33:04

bir an evvel çekip gitseler çok da iyi olacak ama koltuğa sıkı sıkıya sarıldılar ikisi de..Çünkü Özersay Abi'sine sordu ama umduğunu bulamadı..Otur oturduğun yerde cevabına muhatap oldu...Halbuki bu dansöz hiç yoktan bir sebeple dörtlü koalisyonu bozmuştu..Eeeee,ne oluyor şimdi ha? Memleket hergün yeni bir skandalla çalkalanadursun Özersay hala daha orda ve herşeyi hazmediyor..Nedenmi? Çünkü Abi'si müsade etmiyor...Reziller...Olmaz olaydınız keşke....

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Whisky 2020-06-22 18:45:00

utanma duygusu yitirildikten sonra kürsüde "sırıtarak" her türlü eleştiri karşısında dimdik ayakta durur yandaşlarınızın yalakalığı ile gece bir bardak whisky içer ertesi günkü showa hazırlanırsınız.. yazık bize!!

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Yusuf BAYRAM 2020-06-22 18:39:58

40 sene gecdi ama bu menleketi yoneden yada yonettigini zamnedenlerin basiretsiz ve torpilci , kayirmaci, menfaatci anlayisi hic degismedi be yazik ki :((

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