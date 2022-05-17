Erhürman, herkesi eyleme çağırdı!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yarın gerçekleştirilecek yürüyüşle ilgili yaptığı açıklamada, “Yarın saat 10:00'da, 18 CTP milletvekili, Yonca (Ercan) Kavşağı'ndan Lefkoşa'ya doğru yürümeye başlıyoruz. 15:30'da Kuğulu Park'ta toplanıp oradan Meclis'e geçeceğiz. İrademize, demokrasiye sahip çıkmak için. Müdahaleye, çözümsüzlüğe, üretimden koparılmaya, yoksullaşmaya, göçe, gayrı meşru hükumete ‘hayır’ demek için” ifadelerini kullandı.

Tufan Erhürman’ın açıklaması şu şekilde:

“Bu ülkenin insanları bu ülkeyi sever. Bu ülkenin insanları bu ülkeden göç etmeyi değil, bu topraklara tırnaklarını geçirmeyi, çocuklarının, torunlarının bu ülkeyi daha da güzelleştirmesini ve bu ülkede yaşamasını ister. Bu ülkenin insanları, Yonca Kavşağı'nı, çocuklarını göç yollarına uğurladıkları değil, sevinçle karşıladıkları bir mekan olarak hatırlamayı arzular.

Bu bir başlangıç... Bundan sonra Meclis daha çok sokakta, sokak daha çok Meclis'te olacak. Bizim başka memleketimiz yok. Bu güzel adaya hep birlikte sahip çıkacağız...”