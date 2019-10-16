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Erhürman: "Herkesin aklı selimle hareket etmek zorunda olduğu bir dönem"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medyadan açıklama yaptı

16 Ekim 2019 Çarşamba 10:09
Erhürman: "Herkesin aklı selimle hareket etmek zorunda olduğu bir dönem"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medyadan yaptığı açıklamada " Kıbrıs Türk halkının iradesine hakaret edilmesine, Kıbrıs Türk halkının iradesinin tehdit edilmesini kabul etmemiz asla mümkün değildir"

Erhürman'ın açıklaması şöyle:

Cumhurbaşkanlığı makamının tek kaynağı KKTC yurttaşlarından oluşan Kıbrıs Türk halkının iradesidir. Elbette demokrasi gereği eleştiri mümkündür. Ancak sınırlar aşılır ve iş hakaret ve tehdide vardırılırsa, bu doğrudan doğruya Kıbrıs Türk halkının iradesine hakaret edilmesi, Kıbrıs Türk halkının iradesinin tehdit edilmesi noktasına varır ki bunu kabul etmemiz asla mümkün değildir. Herkesin sağduyuyla, aklı selimle ve sorumluluk bilinciyle hareket etmek zorunda olduğu bir dönemden geçiyoruz...

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Son Güncelleme: 16.10.2019 10:43
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberDönemHareketSelimAklıErhürman
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Mıhsışdı 2019-10-16 10:42:52

GORKMAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

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