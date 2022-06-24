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Erhürman: Meclis’in Ertelenmesini Önerdik, Kabul Edilmedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, dün yangın dolayısıyla bugüne ertelenen Meclis oturumunun Pazartesi’ne ertelenmesini talep ettiklerini ancak UBP’nin bunu kabul etmediğini, dolayısıyla üzerlerine düşen görevlerini yapabilmek için Meclis’te bulunduklarını kaydetti.

24 Haziran 2022 Cuma 12:54
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Erhürman: Meclis’in Ertelenmesini Önerdik, Kabul Edilmedi
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Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Erhürman, memleketin ‘yangın yeri’ olduğunu ifade etti. Yaşanan felaketin son derece üzüntü verdiğini ve yürek burktuğunu dile getiren Erhürman, “Ciğerlerimiz yanıyor” dedi. Erhürman daha sonra e-devlet protokolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Protokole ilişkin geçtiğimiz yıl Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmalardan örnekler veren Erhürman, 1 yıl 3 ay önce kurulacak veri merkezinin Türk-Sat tarafından yönetileceğini söylediğini kaydetti. 

“PROTOKOLE İLİŞKİN YASA ÇALIŞMASI YAPILMADI”
Erhürman, e-devlet konusundaki meselenin yönetim meselesi olduğunu belirtti. Erhürman, TÜRKSAT’ın gönderdiği mektupta protokolde yazanın aksine yönetimin başında KKTC memurlarının olacağının bahsedildiğini, ancak anlaşmaya bu şekilde yazılmadığını açıkladı.
İdarenin yasayla kurulduğunu kaydeden Erhürman, ancak e-devlet protokolüne ilişkin yasa çalışması yapılmadığını ifade etti. Erhürman, hükümete bu konuda Türkiye ile yeniden görüşülmesi çağrısı yaptı.

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