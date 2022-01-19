Künye
Kıbrıs 8
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Terör estirdiler!
Terör estirdiler!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Müşterilerin kart bilgileriyle internetten alışveriş yaptı
Müşterilerin kart bilgileriyle internetten alışveriş...
18 adet çeki sahteleyip tedavüle sürdü
18 adet çeki sahteleyip tedavüle...
Tartıştığı Eşini Bıçak Gösterip Ölümle Tehdit Eden Eşi, Tutuklu Yargılanacak
Ölümle tehdit
Flaş Haber
En soğuk günü yaşıyoruz!
Kapat

Erhürman: “Son düzlükteyiz… vur mührü başağa”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, 23 Ocak Pazar günü yapılacak erken genel seçimlerde CTP’nin birinci parti çıkacağını, hükümeti CTP’nin kuracağını ve büyük ortağının da Kıbrıs Türk halkı olacağı mesajını verdi.

19 Ocak 2022 Çarşamba 13:04
119 Okunma
Erhürman: “Son düzlükteyiz… vur mührü başağa”
banner108

Girne İlçesi Esentepe Ocak Örgütü tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Erhürman iktidara gelmelerine sadece 5 gün kaldığını vurguladı. Erhürman’a Esentepe gezisi esnasında Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi ve milletvekili adayları da eşlik etti. Oldukça coşkulu geçen etkinlikte Erhürman’ın konuşması Esentepeliler tarafından büyük takdir topladı. 

“SON DÜZLÜKTEYİZ… VUR MÜHRÜ BAŞAĞA”
CTP lideri Tufan Erhürman yaptığı konuşmada, artık son düzlükte olduklarına dikkat çekerek, “Son 5 günümüz kaldı, bunların da son bir hissalık canı kaldı” dedi. Son bir hissa deyip bu işi bitireceklerinin altını çizen Erhürman, “Vur mührü başağa, üfür tepsersin” ifadelerini kullandı. Güçlerinin farkında olduklarına değinen Erhürman, seçimden birinci parti çıkacaklarını söyledi. Seçimden sonra hükümeti CTP’nin kuracağının altını çizen Erhürman, bu hükümetin büyük ortağının da Kıbrıs Türk halkı olacağını kaydetti. 

KİŞİ: GÜCÜMÜZ HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR
Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi de her geçen gün güçlerinin büyüdüğünü ifade etti. Seçime çok az bir süre kaldığını anımsatan Kişi, hem Esentepe’de, hem de Girne’de CTP’nin birinci parti çıkacağını vurguladı. Göreve geldikten sonra Kıbrıs Sorununda doğru zemine basarak hareket edeceklerine işaret eden Kişi, CTP’nin iki toplumlu, iki bölgeli ve siyasi eşitliğe dayalı federasyon tezini 1970’ten bu yana savunduğunu ve bundan sonra da bu uğurda mücadele edeceğini belirtti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan'dan döviz kuru açıklaması
Erdoğan'dan döviz kuru açıklaması
4 saatlik grev var!
4 saatlik grev var!
Beklenen ödeme bugün yapıldı
Beklenen ödeme bugün yapıldı
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim