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Erhürman: Sonuçlara saygı duyuyoruz!

Erhürman "Bizim için herhangi bir şeyin bitişi değil, hatta bir başlangıçtır. Biz sol bir partiyiz. İniş çıkışlardan gerekli dersleri çıkarmış bir partiyiz."

07 Ocak 2018 Pazar 23:47
Erhürman: Sonuçlara saygı duyuyoruz!
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Doğuş Özokutan Çiftçioğlu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçim sonuçlarını değerlendirerek, “Yarın bizim için mücadelenin tekrardan ilk günüdür, yılmak yoktur yola devam ediyoruz.” dedi. 

Tufan Erhürman, seçimden önce ortaya koydukları tavrın devam ettiğini, UBP ile koalisyon yapılmasına parti meclisinin onay vereceğini düşünmediğini belirtti. 

Erhürman, seçim sonuçlarıyla ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı. Açıklamada Erhürman’a bazı CTP milletvekili adayları da eşlik etti. 

Açıklanan sonuçlara göre UBP’nin birinci, CTP’nin ikinci parti olduğunu ifade eden Erhürman, “Halkımızın kararı aşağı yukarı ortaya çıktı. Halkımızın kararına sonsuz saygı duyuyoruz.” dedi.

“ARZU ETTİĞİMİZ BİR SONUÇ DEĞİL”

Sözlerine, “Tabi ki bu arzu ettiğimiz bir sonuç değil” şeklinde devam eden Erhürman, CTP’nin 47 yılda pek çok iniş çıkışa şahit olduğunu kaydetti.

Mevcut sistemin gelecek kuşaklara hak ettikleri gibi bir gelecek bırakmayacağını dile getiren Erhürman, yarından itibaren bu bağlamdaki mücadelelerine devam edeceklerini dile getirdi. 

“BİTİŞ DEĞİL BAŞLANGIÇ…”

Kendileri için bunun bir bitiş değil, hatta bir başlangıç olduğunu kaydeden Erhürman, sol bir parti olduklarını, iniş ve çıkışlardan sonuç almayı bildiklerini anlattı. 

Erhürman, “Yarından itibaren, seçimden önce söylediğimiz gibi haysiyet için, adalet için, üreterek var olmak için halkın hak ettiği kamu hizmetlerinin verilebilmesi için mücadelemiz devam edecek. Hangi koşulda olursa olsun mecliste nerede olursak olalım CTP’nin ülke için olan idealleri değişmez” dedi. 

SORULAR… 

“SEÇİMDEN ÖNCEKİ TAVRIMIZ DEVAM EDİYOR… UBP İLE KOALİSYONA PARTİ MECLİSİNİN ONAY VERECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM”

Açıklamasının ardından basın mensuplarını sorularını yanıtlayan Erhürman, seçimden önce ortaya koydukları tavrın devam ettiğini, UBP ile koalisyon yapılmasına parti meclisinin onay vereceğini düşünmediğini belirtti. 

Açılan sandıklara bakıldığında koalisyon hükümeti oluşmasının olası olduğunu kaydeden Erhürman, bir soru üzerine, erken seçimle ilgili konuşmak için henüz çok erken olduğunu kaydetti.

“KİMSE CTP’DEN YUVASINA ÇEKİLMESİNİ BEKLEMESİN”

“Kimse CTP’den bu dönemde yuvasına çekilme beklemesin, biz yarından itibaren yine sokaklarda olacağız” şeklinde konuşan Erhürman, hedeflerinin halkın layık olduğu bir sistem kurmak olduğunu anlattı. 

Yolsuzluklar konusunda seçimden önce söyledikleri her şeyi yapacaklarını dile getiren Erhürman, hukuka aykırılıkla ilgili dava açmaya, parlamentoda halkı bilgilendirmeye devam edeceklerini anlattı. 

Erhürman, “Bu sistemin temelinde yapanın yanına kar kalır anlayışı var. Yapanın yanına kar kalmaması için CTP elinden geleni yapmaya devam edecek” ifadelerini kullandı. 

Erhürman “Federal çözüm için kötü bir gece diyebilir miyiz?” sorusuna cevaben, bu seçimin Kıbrıs sorunun en az tartışıldığı seçimlerden olduğunu kaydederek, sonuçlarla, halkın Kıbrıs sorununa bakışını değerlendirebileceğini düşünmediğini anlattı. 

Seçime katılımın düşük olmasının siyasi partilerin halkın katılımı için daha fazla çalışması gerektiğine işaret ettiğini söyleyen Erhürman, “Halkın sadece yüzde 62’si sandığa gidiyorsa bu hiçbir siyasi partinin sevineceği bir şey değil, demek ki halkımıza ulaşmak için tüm siyasi partiler olarak çok daha fazla çalışmak zorundayız.” şeklinde konuştu. 

“YAPILAN USULSÜZLÜKLERİN SANDIKTA AKLANACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM”

Erhürman, seçim sonuçlarının, UBP Genel Başkanı Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün aklandığına işaret edip etmediğine yönelik bir soru üzerine, “Ben yapılan usulsüzlüklerin sandıkta aklanacağını düşünmüyorum. Usulsüzlüklerin aklanacağı yer sandık değil yargıdır.” diyerek bu bağlamda üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını anlattı.

CTP oylarının düşmesi nedeniyle istifa etmeyi düşünüp düşünmediği sorusu üzerine Erhürman, şu anda böyle bir düşüncenin gündemde olmadığı, bu konularla ilgili parti meclisinde verilecek her kararın bağlayıcı olduğunu kaydetti. 

Erhürman son olarak, “Yarın bizim için mücadelenin tekrardan ilk günüdür, yılmak yoktur yola devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı. 

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Son Güncelleme: 08.01.2018 01:51
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