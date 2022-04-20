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Erhürman, ülkenin 1 aylık zaman kaybedeceğini de belirtti

Erhürman, yaşananlar karşısında söylenecek söz kalmadığını ifade ederek, toplumun bunları yaşamayı hak etmediğini söyledi.

20 Nisan 2022 Çarşamba 19:18
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Erhürman, ülkenin 1 aylık zaman kaybedeceğini de belirtti

Anamuhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman BRT’ye yaptığı açıklamada, yaşanan sürece işaret ederek, Başbakan Sucuoğlu’nun yaptığı açıklamada hükümetin devam edeceğine yönelik mesajlar verdiğini söyledi.

Erhürman, gelinen aşamada yeniden hükümet kurma süreci yaşanacağını ifade ederek, ülkede birçok sorun bulunduğuna işaret etti.

Bakanlar Kurulu’nda bakan değiştirmek isteniyorsaydı sürecin daha farklı olacağını anlatan Erhürman, yaşananları eleştirdi.

Erhürman, yaşananlar karşısında söylenecek söz kalmadığını ifade ederek, toplumun bunları yaşamayı hak etmediğini söyledi.

Şu ana kadar yaşananların gerekçesinin de açıklanmadığını belirten Erhürman, ülkenin ekonomik olarak yaşadığı sürece değinerek, bu dönemde bunların yaşanmasının yanlış olduğunu ifade etti.

Erhürman, ülkenin 1 aylık zaman kaybedeceğini de belirterek, seçimin de yeni bir parlamento arayışının da bir alternatif olduğunu kaydetti.

BRT

Son Güncelleme: 20.04.2022 19:20
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