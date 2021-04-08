Erken Seçim mi?

Kamuda örgütlü̈ 6 sendika, “hayat pahalılığının geri ödenmemek üzere durdurulmasını” protesto için Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yaptı.

Pandemiye rağmen hayli kalabalık geçti eylem ve sendika başkanları özellikle hükümeti ve meclisi “istifaya” davet etti. Sendikacıların sesine o meclis içerisinden “sınırlı sayıda vekilden” destek geldi.

CTP Genel Sekreteri eylemcileri biran olsun yalnız bırakmaz iken Meclis içerisindeki yoldaşları eylemcileri selamlamayı bile tenezzül etmediler.

CTP’den sadece Salahi Şahiner yanına Sıla Usar’ı alıp eylemcilerin içerisine kadar gitti. Fikri Toros ise meclisin protokol kapısından selamladı eylemcileri.

Küçük muhalefet TDP’den ise kimse eylemcilere destek vermedi. Hatta eylem bittikten hemen sonra TDP’li Zeki Çeler protokol kapısından dışarı çıkıp meclis bahçesinde telefonda konuştu uzun uzun.

Muhalefet meclis önünde erken seçim isteyen sendikaları “es geçti” desek yeridir. Anlaşılan meclis içinde Erken Seçim isteyen muhalefet dışarıda bu istenci bağıran sendikacıları duymayarak gerçek niyetini de böylece göstermiş oldu.

Sendikacılardan başka Erken Seçimi gerçekten isteyen ise siyasiler arasından UBP’li Ali Pilli oldu. Öyle ki Meclis önünde yapılan grevi Sağlık Eski Bakanı Ali Pilli, meclis kapısından selamladı. Eylem komitesi de Ali Pilli'yi kürsüden selamladı...

Kısacası Erken Seçim tartışmalarının yaşandığı meclisin dışında bugün eylem vardı ve 6 sendika başkanı Erken Seçim dedi ama Meclisin içinden kendilerine destek gelmedi.

Eylemi Hükümet adına yapan sendikacıların bu saatten sonra bu gerçeği de görüp, gelecekteki eylemlerini de buna göre şekillendirmeleri gerekiyor.