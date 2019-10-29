Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Google artık onları daha iyi anlayacak!
Google artık onları daha iyi...
Prostat kanserine Türk freni
Prostat kanserine Türk freni
Çin'den uçan daire helikopteri
Çin'den uçan daire helikopteri
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen

Eroğlu: KKTC- Türkiye kardeşliğinden asla vazgeçemeyiz

3’üncü Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

29 Ekim 2019 Salı 10:05
Eroğlu: KKTC- Türkiye kardeşliğinden asla vazgeçemeyiz

Eroğlu mesajında şunları kaydetti;
“Türkiye Cumhuriyeti bugün 96 yaşında…Büyük Asker ve Devlet Adamı Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde milletin verdiği kurtuluş savaşı sonucu kurulan Türkiye Cumhuriyeti 96 yıldır şanla, şerefle yaşıyor, yükseliyor, yüceliyor…

Mutluyuz, gururluyuz ve Türkiye Cumhuriyeti’ne sonsuza kadar yaşam, bitmeyen başarılar, birlik-beraberlik, kardeşlik, refah ve özgürlük diliyoruz. Aslında Türkiye Cumhuriyeti büyük bir başarının ta kendisidir.Sevr paçavrası ile Türk milletine dayatılmaya çalışılan esarete, sömürüye karşı verilen mücadelenin ürünü olan Türkiye Cumhuriyeti bir ilktir.

Hiç akıllardan çıkarılmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti emperyalizme karşı, verilen onurlu, bedeli on binlerce şehit olan bir kurtuluş mücadelesinin ardından kuruldu.

Başlangıçta yaşanan yokluklara,yoksulluğa rağmen çok şey başarıldı.Yoktan, yoksulluktan, esaretin eşiğinden dönülen bir noktadan Doğu Akdeniz’de hidrokarbon kaynakları için sondaj yapan, savunma sanayini kuran, dünyanınönde gelen ekonomilerinden birine sahip yetişmiş insan potansiyeli yüksek, 80 milyonluk büyük bir Devlet haline gelinmiştir.

Bazı sıkıntılar olsa da bugün hala devam ettirilen dış kaynaklıoyunlara rağmen kat edilen mesafe son derece önemlidir.

Biz Kıbrıs Türkleri olarak, Anavatan Türkiye’nin Dünya’nın en önde gelen Devletleri arasındaki yerini almasındansevinç duyuyoruz.Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “ BENİM EN BÜYÜK ESERİMDİR” dediği Türkiye Cumhuriyeti bölgenin barışa, huzura, demokrasiye kavuşması için önemli görevler üstlenmiştir ve bir örnek oluşturmaktadır.

Kıbrıs Türk Halkı olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümlerini kutlamak bizler için gerçekten büyük bir gurur ve sevinç kaynağıdır.Türkiye Cumhuriyeti, Anavatan Türkiye ve orada yaşayan kardeşimiz bizim en büyük güvencemizdir.

Biz, Anavatan Türkiye gibi bir garantörümüz olduğu için bugün bir Devlet sahibiyiz, güven içindeyiz ve geleceğe umutla bakabiliyoruz.Masa başındaki en büyük gücümüz halkımız, Devletimiz ve Anavatan Türkiye’nin bizimle olan kader birliğidir.

Ne biz ne de Anavatan Türkiye, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ- TÜRKİYE KARDEŞLİĞİNDEN ASLA VAZGEÇEMEYİZ.
Bu duygu ve düşüncelerle, bir kez daha Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle anarken, Türkiye Cumhuriyeti’ni bugünlere kadar getiren, milletimize, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne hizmet veren, katkı sağlayanlardan, aramızda olanlara en derin sevgi ve saygılarımızı sunuyor, aramızda olmayanları rahmetle yad ediyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti’nin 96’ncı kuruluş yıldönümü tüm Ulusumuza kutlu olsun.”
EMT/MAİL

banner22
Anahtar Kelimeler:
EroğluKKTCHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
dervis 2019-10-29 14:43:57

senin torunun falan yok mu be sir..git onlara bak..usanmadin daha? bak mantar, ayrelli sezonu basliyor..baliga da gidebilin..el sanatlari kurslarina falan git..

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Limasollu 2019-10-29 15:57:24

Tamam be sayın Eroğlu
Kardeşlikten vazgeçmeyiz, kabul ederim ama idaresi altından çıkmayı isterim
Benim ana vatanım KIBRIS tır

Cevapla
Beğenmedim! (1)
İlgili Haberler
29 Ekim İskele'de törenle kutlandı
29 Ekim İskele'de törenle kutlandı
Kaçaklar hakkında ihraç işlemi başlatılacak
Kaçaklar hakkında ihraç işlemi başlatılacak
Bıçak çekip, tehdit etti!
Bıçak çekip, tehdit etti!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim