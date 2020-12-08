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Ersan Saner: “Güvenoyunun alınmasının ardından ilk hedef bütçe”

Üçlü azınlık hükümeti protokolünü UBP Parti Meclisi’ne sunmasının ardından basına açıklamalarda bulunan UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, “güvenoyunun alınmasının ardından ilk hedef bütçeyi geçirmek” dedi.

08 Aralık 2020 Salı 16:16
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Ersan Saner: “Güvenoyunun alınmasının ardından ilk hedef bütçe”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner, üçlü azınlık hükümeti protokolünü UBP Parti Meclisi’ne sunmasının ardından basına açıklamalarda bulundu.

“UBP Parti Meclisi’ne yaşadığımız süreçle ilgili çok ayrıntılı bilgiler aktardım” diyen Saner, bugün önce MYK sonra PM ile bir araya geldiklerini, hükümet protokolüne ilişkin gerekli bilgileri aktardıklarını kaydetti.

3 parti başkanı olarak hükümet protokolünü imzalamak adına Cumhuriyet Meclisi’nde bir toplantı gerçekleştireceklerini, protokole imza koyacaklarını belirten Saner, koalisyona ilişkin kabineyi ise bu akşam ya da yarın Cumhurbaşkanı’na sunacaklarını belirtti.

İki aydır ülkenin hükümet boşluğu yaşadığını, geçirilmeyi bekleyen pek çok yasa tasarısı ve tüzüğün bulunduğunu belirten Saner, bunların yanı sıra koroanvirüs salgınının tüm dünyayı tehdit etmeye devam ettiğini, bu kapsamda ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade etti, “ülkede acilen hükümete ihtiyaç var” dedi.

Saner, acilen hükümeti kuracaklarını ve acil bir şekilde bütçeyi geçireceklerini kaydederek, “güvenoyunun alınmasının ardından ilk hedef bütçeyi geçirmek” dedi.

Saner, sözlerinin sonunda CTP ve HP’ye de teşekkürlerini iletti.

KIBRIS POSTASI 

Son Güncelleme: 08.12.2020 17:22
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