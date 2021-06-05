Ersan Saner: “Salgın sürecini dünyaya göre daha iyi idare ettik”

Başbakan Ersan Saner, bazı bakan, milletvekili ve bürokratlarla birlikte Tatlusu’ya giderek vatandaşlarla bir araya geldi.

Tatlısu Belediyesi Düğün Salonunda yer alan toplantıda Hükümetin yaptığı icraatlara değindi, 5 aya bir çok proje sığdıklarını belirtti.

Salgın sürecini dünyaya göre daha iyi bir şekilde idare ettiklerini ve yönettiklerini ifade eden Başbakan Saner, ülkedeki turist sayısını artırmak için çalıştıklarını dile getirdi.

SANER: “13 BİN 500 ÖĞRENCİYİ ADAYA GETİRDİK, EKONOMİYİ CANLANDIRDIK”

Başbakan Ersan Saner de KKTC’yi yaşatmaya olan inançlarından dolayı azınlık hükümeti kurduklarını ve pandemi gibi zor bir dönemden geçerek şu ana kadar ekonomiyi de daha iyi noktaya taşıdıklarını anlattı.

Başbakan Saner, hükümeti kurduktan sonra yürüttükleri projeler hakkında da bilgi vererek turizm ve eğitim alanında yaptıkları işlerden bahsetti.

Öğrencilerin ülkeye gelmelerini sağlamak amacıyla karantina koşullarını düzenlediklerini ifade eden Saner,bu zor dönemde mezuniyet aşamasında olan 13 bin 500 öğrenciyi ülkeye getirdiklerini ve bunun da ekonomik anlamda bir canlılık yarattığını kaydetti.

Başbakan Saner, şu anda eğitimde 2022 yılını planladıklarını ifade ederek, Anavatan Türkiye’ye ziyarette bulunarak aşı oranını artırıp, çift aşılı öğrencilerin tümünü adaya getirerek yüz yüze eğitimin gerçekleşmesi için çalıştıklarını belirtti.

“SALGIN SÜRECİNİ DÜNYAYA GÖRE DAHA İYİ İDARE ETTİK”

Turizmdeki açılımları da anlatan Başbakan Saner akıllı bileklik uygulaması ile ciddi bir mali kaybın önüne geçtiklerini söyledi.

Salgın sürecini dünyaya göre daha iyi bir şekilde idare ettiklerini ve yönettiklerini ifade eden Başbakan Saner, dün eş zamanlı olarak Güney ile olan kara kapıların da açıldığını dile getirdi.

Başbakan Saner, ülkedeki turist sayısını arttırmak için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayarak, icraatten geri durmadıklarını ve projelerin birer birer hayata geçtiğini söyledi.

“LEFKOŞA’YA 500 YATAKLI DEVLET HASTANESİNİN TEMELİ KASIM’DA”

İskele Bafra arasındaki yolun yeni güzergahının devam ettiğini, Lefkoşa Kuzey Çevre yolu ve değirmenlik çevre yolunun da devreye girmesi için çalıştıklarını anlatan Başbakan Saner Lefkoşa’ya 500 yataklı Devlet hastanesin temelinin de kasım ayında atmayı hedeflediklerini belirtti.

“5 AYA ÇOK PROJE SIĞDIRDIK”

Başbakan Saner, göreve geleli daha 5 ay olmasına rağmen bu 5 aya çok proje sığdırdıklarını, Kıbrıs meselesinde de çok önemli noktaya geldiklerinin altını çizdi.

“İKİ EŞİT EGEMEN DEVLET STATÜSÜ GÖRÜŞMELERDE DEVAM EDECEK”

Başbakan Saner, “iki eşit egemen devlet statüsü bundan sonraki görüşmeler de devam edecek. Bu çatıda olmayan görüşmelere katılmayacağız” dedi.

Başbakan Saner, 53 yıldır masada federasyon konuşulduğunu ancak bir noktaya varılmadığını da vurguladı.

HASİPOĞLU: “ŞİMDİ SANDIĞA GİTMEK İÇİN DOĞRU ZAMAN DEĞİL”

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da konuşmasında muhalefetin eleştirilere atıfta bulundu ve erken seçimden asla kaçmadıklarını ifade etti.

Şimdi sandığa gitmenin doğru zaman olmadığını kaydeden Hasipoğlu, pandemi dönemini iyi yönetemeyen ve tünelin ucunda ışık göremeyen bazı muhalefet liderlerinin yaptıkları eleştirilerin yersiz ve haksız olduğunu söyledi.